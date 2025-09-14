Нормален съботно-неделен строителен абсурден хаос

Една уж абсурдна, но всъщност съвсем нормална история, с каквито редовно се сблъскваме, разказва пловдивчанин, изпратил сигнал до „Под тепето“ – история за един съботно-неделен хаос на разкопаване на улици, липса на пътни знаци и създаване на сериозна опасност за движението. Една строителна дейност, според сигнала към нас прикрита като „аварийна“, но всъщност видимо планова, направена набързо в стил „ние само за малко“, създала куп проблеми за обществения транспорт и обикновените шофьори. Ситуация, която всеки от нас частично е срещал, а читателят ни е опитал да проучи и проследи през целия уикенд:

Това е една нормална съботно-неделна история от Пловдив с главни действащи лица ВиК, МВР и голяма строителна фирма /при всеки случай се изменя само третият субект, а другите два са константа/

Вчера /13.09.събота/ на кръстовище на улица Захари Стоянов, още сутринта, се разположи техника на ВиК. Затворено беше едното платно за движение точно в завой, без да се поставят необходимите знаци, което със сигурност значи, че няма съгласувана временна организация за движението, дори и за тези от нас, на които не ни е работа да следим за тези неща.

Да нямаш одобрена организация на движението значи, че ти просто си решил да спестиш средства за това /КАТ и Община са заобиколени/. Това е често срещано явление в нашия град и най-често това се прави от някой от нашите „мили“ оператори /ВиК или Топлофикация/.

Удобно, работата започва в събота сутрин. Започна се рязане на асфалт и дълбок изкоп, който служи за привързването на нова сграда към преносната мрежа. Изрязан беше асфалтът до намиращата се в средата на пътя /в разделителната линия/ шахта. По всичко личеше, че става въпрос за планов ремонт, но със сигурност ако попитаме ВиК ще ни кажат, че става въпрос за авариен такъв.

От първия момент на стартиране на работата настана невиждан хаос. За участниците в движението беше истинско изпитание защото липсваше сигнализация и в двете посоки. Автомобили, камиони и автобуси на градския транспорт се състезаваха с непредвиденото препятствие и много често опашката стигаше до кръстовището с бул. „Васил Априлов“, което връщаше водачите към забравеното изпитание от курсовете за шофьори – тръгване от естекада.

Хаосът продължи цял ден, като само от време на време имаше човек, който с ръкомахане предупреждаваше водачите. За зла участ на всички живеещи в района, така както често става в такива случаи, работниците успяха да ударят кабелите на уличното осветление, което не работи цяла нощ и само по чудо не се случи инцидент.

Изкопът, който беше издълбан на пътното платно, беше замаскиран с пътни бетонови ивици, които бяха засипани със ситен пясък, който се разнасяше от преминаващия трафик. Не зная кога е приключила работата в събота, но днес /неделя/, като видях, че същите екипи продължават своята задача, реших да подам сигнал на телефон 112, макар с очите си да видях няколко автомобила на МВР, да преминават през очевадно опасното място.

Сигнала подадох в 10:36 часа и понеже разполагах с малко свободно време /все пак е неделя/, реших да се убедя, че проверката ще бъде извършена, а опасността за всички преминаващи минимизирана. Към момента на подаване на сигнала, отново едното платно за движение беше напълно затворено, а знаци и предупреждение имаше само два. И така, зачаках в градинката наблизо. Десетина минути след подаването на сигнала се усети раздвижване сред работниците.

Започна се изваждането на няколко знака, които обаче започнаха да се нареждат на платното върху конуси и плочки. Тези движения продължиха известно време, през което забелязах два автомобила на МВР, които явно не идваха за сигнала ми, понеже същите просто продължиха движението си през опасния участък. Малко след това и камиончето на ВиК, което беше преградило едното платно за движение се изтегли, но платното остана затворено.

Успях да изчакам 45 минути, но проверка не беше извършена, макар на по-малко от километър да се намира най-голямата сграда на МВР.

Реших да напиша тази случка на редакцията ви, защото смятам, че мястото е много опасно. Намира се в крива и без видимост. Поради естествения наклон всички коли се засилват идвайки от кръстовището и точно преди завоя, който е с обратен вираж, когато центъра на тежестта на автомобила се измества при предприемането на маневра за десен завой, водачите биват посрещнати от подложени пътни ивици и пясък.

Мисля, че в случай на малко по-висока скорост, дори и най-опитните шофьори няма да имат шанс за адекватна реакция, което ще ги изпрати в насрещно движеща се кола или към движещ се по тротоара пешеходец. До момента на тръгването ми проверка не беше направена, а няколко часа по-късно, когато отново преминах от там, всичко си беше както преди – затворено платно от спрян камион, никаква видимост и няколко знака на земята. Дано никой не пострада.

Апропо: Само за допълване на пълната картинка за кръстовището искам да кажа, че точно от другата страна на кръстовището, друга строителна фирма от година разбива скалите на Бунарджика, но сигналите на живущите до институциите не спират това забранено от закона действие. Приложените снимки нямат нужда от допълнителен коментар.

Допълнение: Днес авариен екип е успял да пусне осветлението. Няма скъсан кабел,има откраднат капак и счупено табло от кола. Оправено е.