Един от най-големите музиканти на съвремието Ник Кейв се разхожда съвсем спокойно по Главната на Пловдив, часове преди първия от двата си концерта на Античния. Австралийската легенда не отказа снимка на куп свои почитатели, които тръпнат да го чуят на живо в бутиковото му шоу на древната сцена довечера.

Една от щастливките, които успя да увековечи момента, е Донка Дойчева- Попова, с чието позволение публикуваме снимката й, качена преди това във Фейсбук.

„Върви една негримирана жена с торба дъждобрани от левчето и ѝ се подкосяват коленете от мъж, който отбелязва, че дъждобраните са много“, разказва Донка за срещата и снимката си с Ник Кейв.

Музикантът се спираше за разговор и снимка с всеки, който го разпозна. От заведението в бившия хотел България си купи кафе в пластмасова чаша, а при обиколката му из центъра с него бе единствено мъж, който се грижеше за сигурността му.