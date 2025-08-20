Ник Кейв с музикална изповед на Античния театър

Снимки: Орлин Николов за Fest Team

Ник Кейв превърна близо 3 хиляди души в катедрален хор за музикалната му проповед на Античния театър снощи. Сякаш под купола на храм феновете припяваха тихо с австралийската легенда в неговата интимна молитва, продължила точно 2 часа и 40 минути. Дори щурците на Трихълмието свиреха в хармония с рояла на Кейв и баса на Колин Грийнууд от Рейдиохед. Сами, на древната сцена, двамата доближиха почитателите си близо до звездите.

Кейв излезе пред меломаните точно в 20.30ч. и даде заявка, че ги очаква една лична среща с музиката му. Заяви, че тя е възможно най-истинска и искрена в този формат, само с нежния ритъм на Грийнууд, без други зрелища за ушите и очите. Единствено глас, клавишите на рояла и струните на баса.

След всяко парче Ник Кейв се закачаше с публиката. Шегуваше и интимничеше с хората на редовете в амфитеатъра, надигайки от време на време кристална чеша с кехлибарена течност, поставена на специално място до рояла му. Върху който бе поставил червена роза, връчена от фенка още преди първото парче, а цветето му сякаш растеше върху клавирния инструмент, като „Where the Wild Roses Grow“.

Ник възпя живота в тези 2 часа и 40 минути. И той, както и трите хиляди пред него, не искаха вечерта да свършва. Те го поканиха на бис с дълги аплодисменти, а след него той сякаш насила напусна сцената. Благодари за емоцията, поклони се, прегърна трима души от първия ред, даде автограф на възрастен мъж и сля черния си костюм с тъмнината зад кулисите.

Ще излезе от там тази вечер, отново в 20.30ч., за втората си музикална проповед. С нов катедрален хор от три хиляди души. Довечера Трихълмието отново ще е близо до звездите.