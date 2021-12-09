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Нерегламентиран ремонт на паметник на културата вдигна на крак институциите

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 18:25ч, четвъртък, 9 декември, 2021
8 290 1 минута

Собствениците на сградата на „Христо Г. Данов” №7 не разполагат с никакви документи за строителна дейност, отнасят тежки санкции

Собственици на паметник на културата на „Христо Г.Данов” изненадаха днес съседите си, минувачите по една от най-красивите пловдивски улици и институциите с издигане на строително скеле и нерегламентиран ремонт на сградата на №7. Оказа се, че те не разполагат с никакви документи за извършването на строителна дейност по имота си в самото сърце на града.

След сигнал от администрацията на район Централен са реагирали мигновено и са отишли на място, за да установят, че инвеститорът няма нито един документ за дейностите, които извършва.

„ Сезирахме Инспектората, за да наложат санкция за незаконно вдигнатото скеле. Информирахме и НИНКН за незаконните дейности върху фасадата на сграда паметник на културата. Следва констативен акт и издаване на заповед за незаконно строителство. Следва покана за доброволно изпълнение на заповедта и ако тя не бъде изпълнена следващата стъпка е спиране на тока и водата на обекта. Отделно колегите от НИНКН ще огледат на място какво е направено по фасадата на паметника на културата- там санкцията започва от 15 хиляди лева”, съобщи за Под тепето кметът на Централен Георги Стаменов.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 18:25ч, четвъртък, 9 декември, 2021
8 290 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

8 коментари

  1. Институциите трябва да действат превантивно, а не постфактум. Сякаш не знаят, че собствениците на голяма част от най-красивите исторически сгради в Пловдив са върли селяни, без никакво отношение към опазването на културното наследство. Направете им по една образивателна брошура да знаят какво е позволено и какво не.

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      1. Когато разберат,че има големи глоби всеки ще се замисли преди да почне да извършва незаконни строителни дейности и че живее в град а не на село.Няма нужда от гатанки на боб

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        1. Не се замислят , карат я през просото!!!.Докато НЕ започне реално да се изпълнява Закона и предвидените в него санкции ефективно и безкомпромисно да се налагат положителен резултат няма да има!!

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  4. Това въобще хора ли са!?!?!? Питам!

    Ще имаш имот на центъра на един от най-красивите градове в света, с толкова голямо историческо богатство, а ще се разпореждаш с него все едно си излязъл от гората преди няколко дена.

    Срам и позор… добре поне, че са се намесили бързо институциите!

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