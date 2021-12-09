Нерегламентиран ремонт на паметник на културата вдигна на крак институциите

Собствениците на сградата на „Христо Г. Данов” №7 не разполагат с никакви документи за строителна дейност, отнасят тежки санкции
Собственици на паметник на културата на „Христо Г.Данов” изненадаха днес съседите си, минувачите по една от най-красивите пловдивски улици и институциите с издигане на строително скеле и нерегламентиран ремонт на сградата на №7. Оказа се, че те не разполагат с никакви документи за извършването на строителна дейност по имота си в самото сърце на града.
След сигнал от администрацията на район Централен са реагирали мигновено и са отишли на място, за да установят, че инвеститорът няма нито един документ за дейностите, които извършва.
„ Сезирахме Инспектората, за да наложат санкция за незаконно вдигнатото скеле. Информирахме и НИНКН за незаконните дейности върху фасадата на сграда паметник на културата. Следва констативен акт и издаване на заповед за незаконно строителство. Следва покана за доброволно изпълнение на заповедта и ако тя не бъде изпълнена следващата стъпка е спиране на тока и водата на обекта. Отделно колегите от НИНКН ще огледат на място какво е направено по фасадата на паметника на културата- там санкцията започва от 15 хиляди лева”, съобщи за Под тепето кметът на Централен Георги Стаменов.
8 коментари
Институциите трябва да действат превантивно, а не постфактум. Сякаш не знаят, че собствениците на голяма част от най-красивите исторически сгради в Пловдив са върли селяни, без никакво отношение към опазването на културното наследство. Направете им по една образивателна брошура да знаят какво е позволено и какво не.
И как точно институциите да спрат нещо, което не е започнало-превантивно? Може би да хвърлят боб, за да разберат кой какви намерения има…
Когато разберат,че има големи глоби всеки ще се замисли преди да почне да извършва незаконни строителни дейности и че живее в град а не на село.Няма нужда от гатанки на боб
Не се замислят , карат я през просото!!!.Докато НЕ започне реално да се изпълнява Закона и предвидените в него санкции ефективно и безкомпромисно да се налагат положителен резултат няма да има!!
Най-накрая някои да оправи тази порутена къща, миналата година падна мазилк на сантиметри от човек!
Първо да му наложат най голямата глоба.Трябва да се сложи край на самоволно изпълнения.Къде дреме общината
Това въобще хора ли са!?!?!? Питам!
Ще имаш имот на центъра на един от най-красивите градове в света, с толкова голямо историческо богатство, а ще се разпореждаш с него все едно си излязъл от гората преди няколко дена.
Срам и позор… добре поне, че са се намесили бързо институциите!
Да му бъдат строшени краката с желязни пръти