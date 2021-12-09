Нерегламентиран ремонт на паметник на културата вдигна на крак институциите

Собствениците на сградата на „Христо Г. Данов” №7 не разполагат с никакви документи за строителна дейност, отнасят тежки санкции



Собственици на паметник на културата на „Христо Г.Данов” изненадаха днес съседите си, минувачите по една от най-красивите пловдивски улици и институциите с издигане на строително скеле и нерегламентиран ремонт на сградата на №7. Оказа се, че те не разполагат с никакви документи за извършването на строителна дейност по имота си в самото сърце на града.

След сигнал от администрацията на район Централен са реагирали мигновено и са отишли на място, за да установят, че инвеститорът няма нито един документ за дейностите, които извършва.

„ Сезирахме Инспектората, за да наложат санкция за незаконно вдигнатото скеле. Информирахме и НИНКН за незаконните дейности върху фасадата на сграда паметник на културата. Следва констативен акт и издаване на заповед за незаконно строителство. Следва покана за доброволно изпълнение на заповедта и ако тя не бъде изпълнена следващата стъпка е спиране на тока и водата на обекта. Отделно колегите от НИНКН ще огледат на място какво е направено по фасадата на паметника на културата- там санкцията започва от 15 хиляди лева”, съобщи за Под тепето кметът на Централен Георги Стаменов.