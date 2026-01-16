Тийнейджъри купуват вейпове в Пловдив без проблем

В града под тепетата родители заснеха как 14-годишния им син купува електронно „вейп“ устройство без проверка за възраст

Психолози и психиатри предупреждават за дългосрочни ефекти върху мозъка и психичното здраве

Родители от Пловдив алармират за лесен достъп на непълнолетни до вейпове. В заснет от тях видеоклип и предоставен на редакцията ни се вижда как 14-годишно дете безпрепятствено си купува вейп уустройство, без продавачката да му поиска лична карта. Пред репортера ни те споделиха, че търговският обект се намира на около 200 метра от училище в район Западен. Родителите твърдят, че това не е единичен случай и спорд тях тази практиката е редовна, не само в конкретния обект.

Ето какво разказа бащата на детето Б. Дончев пред репортера на Под тепето:

„Имахме наблюдения, че той понякога е неадекватен, имаше забежки в училище. Говорихме с него и му поискахме раницата. Там намерихме два вейпа, резервни пълнители без батерии и запалка. При проверката на телефона му установихме, че всички приятели, с които общува, употребяват вещества – от листчета под езика, през цигари и нагряващи устройства за тютюн, алкохол и райски газ. Накарахме го да ни покаже от къде ги купува. Той е на 14 г. и бил е редовен клиент на този търговски обект на бул. „Пещерско шосе„.

На видеото се вижда и разговор между родителите и продавачката. Когато майката пита дали продавачката е родител и дали би дала подобни продукти на своите деца, тя мълчи. Точно този момент илюстрира тревожната култура на толериране на употребата на вейпове сред непълнолетни и липсата на усещане за отговорност от страна на някои възрастни.

„Искаме да дадем гласност, защото това не е единичен случай, а системна продажба. Идеята е да спасим колкото се може повече деца, а не в края на тийнейджърството им да имаме активни пушачи и битови алкохолици“, коментира бащата.

Припомняме, че продажбата на тютюневи изделия на непълнолетни е строго забранена в България. Нарушенията се наказват с глоби за търговеца и собственика. Освен това съществува изрична забрана за продажба на еднократни вейпове и продукти с никотин над 20 мг/единица. Ограниченията за продажба на подобни продукти близо до училища пък са регулирани в наредби на отделните общини.

Според Росица Станулова (психолог):

„Децата често са подвеждани от мита за ‘безвредността’, докато всъщност тези продукти могат да предизвикат параноя, припадъци и паника при употреба на определени течности, особено със синтетични добавки.“

Случаят в Пловдив подчертава, че въпреки законовата забрана, достъпът на непълнолетни до вейпове остава лесен.

Родителите и експертите призовават за: засилен контрол и проверки на магазините; образователни кампании в училищата; повишаване на родителската бдителност, както и информираност за психичното и физическото здраве на подрастващите.