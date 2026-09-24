Непълнолетен е задържан за откраднатото колело от Капана, за което бе обявена награда от 21 200 евро

Историята с откраднатия велосипед в Капана има продължение. Полицията е задържала непълнолетен, за когото съобщава, че е извършителят на кражбата, превърнала се в един от най-коментираните пловдивски случаи от последните дни.

Става дума за велосипеда, за който бащата на момчето обяви 21 200 евро награда за откриването на крадеца. Преди дни той разказа, че синът му е събирал пари две години и е работил през лятото, за да си купи колело втора употреба за 1200 евро. Радостта от покупката обаче продължила едва около час – велосипедът бил откраднат в Капана. Цялата история ви припомняме със статията „Баща обяви награда от 21 200 евро за крадец на колело в Капана„.

По данни на полицията кражбата е извършена в събота вечерта. Велосипедът бил оставен незаключен и без надзор в Капана. По случая работили служители на Четвърто районно управление, които стигнали до непълнолетния заподозрян.

Вчера тийнейджърът бил отведен в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава, съобщават от ОД на МВР-Пловдив.

Засега от полицията не съобщават дали откраднатият велосипед е открит и върнат на собственика, не е ясно и дали обявената от бащата награда има отношение към установяването на извършителя.

Така колелото, което трябваше да бъде голямата награда за две години спестяване и едно лято работа, се оказа в центъра на доста по-голяма история – и вече има задържан. Припомняме, че кадри от охранителни камери в квартала бяха заснели двама млади мъже, които оглеждат велосипеда. Вижте ги във следващото видео.