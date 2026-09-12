Безобразна мизерия остана след снощния концерт на турнето Coca-Cola The Voice 2026, което приключи на площад „Централен“ в Пловдив. Следобедно-вечерното музикално парти събра хиляди, след които снощи около полунощ пространството бе пълно с боклуци. Част от тях бяха събрани, но 24 часа по-късно площадът изглежда покъртително.

Огромни тъмни петна от мръсотия са останали по цялото площадно пространство. На места се виждат и купчини конфети, с които приключи концертът. В днешния следобед при няколко преминавания на екипа ни не се забелязваше никаква активност, насочена към почистване. Конфетите си бяха в зелените площи в посока Цар Симеоновата градина, а мръсотиите си стояха без изгледи никой да ги чисти.

Това е поредно събитие – едно от които миналогодишния коледен базар, след който сравнително новия площад „Централен“ е оставен с наследство от мръсотия. Петната от коледния базар все още са ясно видими и вероятно ще останат завинаги. Надеждата е в този случай Община Пловдив да влезе в ролята си и да опази нашата обща собственост – както чрез изчистване, така и чрез очакване организаторите на подобни събития да почистват след себе си. Само можем да си припомним за гостуването на италианския организационен екип на Жиро – колоездачната обиколка на Италия, които оставиха пространството излъскано, след грандиозното световно събитие.

Освен визуалната мръсотия, множество граждани от центъра на града снощи се оплакваха и от музиката, тъй като изключително силния бас тресеше прозорци в огромен радиус около площада, на нива, незапомнени от никой друг скорошен концерт на площада.