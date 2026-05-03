Страхове от транспортен колапс и още автобуси в задръстения център изкараха хората пред съборената автогара

С плакати „Не бутайте автогара „Север“, „Срещу транспортния хаос“ и „Транспорт за народа“ десетки пловдивчани излязоха на протест пред транспортния възел в неделната сутрин.

Недоволството избухна броени дни, след като на сесия на Общински съвет се разбра, че автогарата на няма да функционира от начаалото на месец май, а собственика заплаши за затвори и автогара Юг – Транспортен хаос: Пловдив остава без две автогари в рамките на дни. Припомняме още, че Багерите влязоха в действие в имота още в началото на февруари т. г. – ГАЛЕРИЯ. Под тепето ви предаде на живо във фейсбук страницата на медията протеста днес.

Близо 30 човека се събраха на мястото, което до скоро беше ключова точка за междуградския транспорт, а днес все повече прилича на строителна площадка. Основното притеснение, което те израазиха е липсата на реална алтернатива и усещането, че градът се насочва към транспортен хаос.

„Ако всички тези автобуси тръгнат към центъра – става страшно. И сега не можем да се оправим с трафика“, коментира участник в протеста. Други предупредиха, че пренасочването към южната част на града ще доведе до още по-сериозни задръствания и по-дълги маршрути за пътуващите.

Организаторът на демонстрацията – председателят на БСП в район „Северен“ Цветан Коцев – заяви, че протестът е за запазване на транспортната функция в района, дори и не непременно на същото място:

„Тук сме, за да се борим да има автогара в район „Северен“. Тази ще бъде бутната. Предлагаме реална алтернатива – преместване при жп гара Филипово. Това може да стане сравнително бързо и да работи като общ транспортен възел. В противен случай ни чака пълен хаос“, каза Коцев.

По думите му изграждането на изцяло нова автогара, каквато идея се лансира от Общината, е процес от години – време, в което градът ще трябва да поеме целия трафик без адекватна инфраструктура.

Общинският съветник от БСП Калин Милчев също предупреди за сериозни последствия:

„Виждаме, че не само „Север“ е под въпрос – има сигнали, че и автогара „Юг“ е пред затваряне. Това вече не е единичен казус, а риск от транспортен колапс. Трябва спешно да се търсят нови локации, за да се разтовари центърът.“

На този фон решението на Общинския съвет за пренасочване на автобусите към автогарите „Юг“ и „Родопи“ изглежда още по-проблематично, тъй като именно „Юг“ също е с неясно бъдеще. Така на практика Пловдив може да остане с ограничен брой точки за междуградски транспорт, концентрирани в най-натоварените части на града.

Към момента достъпът на автобуси до терена на „Север“ все още е възможен, но за колко дълго – не е ясно.

Междувременно протестиращите дадоха заявка, че това е само началото и ако не бъде предложено работещо решение, недоволството ще продължи да расте.

