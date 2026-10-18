Наследниците на Илиян Филипов няма да финансират „Ботев“

Наследниците на убития преди няколко седмици Илиян Филипов няма да се ангажират с финансиране и управление на „Ботев“ Пловдив. Това стана ясно от съвместно изявление на няколко организации, свързани с футболния клуб – Съветът на директорите, Сдружение „ПФК Ботев“ и Сдружение „Фенклуб 1912“. Трите организации съобщават, че в момента се преглеждат документи, свързани с финансовото състояние на клуба, като осигуряването на стабилната финансова подкрепа е основен приоритет. Активно се работи по търсене на нови спонсори и организации, които да подкрепят клуба.

Ето и цялото изявление:

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Ботев Пловдив“ АД, Сдружение „ПФК Ботев“ и Сдружение „Фенклуб 1912“

Уважаеми ботевисти,

Трагичната загуба на Илиян Филипов, председател на Съвета на директорите на „Ботев Пловдив“ АД, постави клуба пред сериозни управленски, административни и финансови предизвикателства, които изискваха незабавни и координирани действия.

От първия момент общата ни задача е да осигурим нормалната работа на клуба, управленската приемственост и необходимото спокойствие на спортно-техническия щаб и футболистите.

С настоящото изявление представяме предприетите действия, текущото състояние на дружеството и предстоящите стъпки.

Управление и ежедневна работа

Внезапната загуба породи редица административни затруднения. В първите дни бе проведено заседание на Съвета, на което бе прието, че съгласно разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството двамата останали членове представляват и управляват Дружеството колективно до попълването на неговия пълен състав.

Проведени бяха срещи и разговори с контрагенти, представители на институции и банки за разрешаване на възникналите въпроси и осигуряване на непрекъснатата работа на клуба.

Служителите на клуба организираха провеждането на първия домакински мач след трагедията с професионализъм и отговорност. Наред с нормалното протичане на срещата бе осигурено и достойното отдаване на почит към паметта на Илиян Филипов.

Финансово състояние

Още в първите дни представители на Съвета на директорите и акционерите започнаха преглед и систематизиране на текущата финансова информация с цел координиране на последващите управленски решения.

Сдружение „ПФК Ботев“ изиска всички налични финансови документи. Администрацията на клуба предостави информация за общата финансова рамка, банковите наличности, непосредствено предстоящите плащания и краткосрочните задължения, както и за очакваните краткосрочни и дългосрочни приходи.

Работата по цялостния финансов анализ продължава. Завършването му изисква предоставяне и обобщаване на пълния набор от необходими счетоводни документи, за да бъдат представени точни данни и обосновани последващите решения.

Финансиране и отношения с партньорите

Осигуряването на необходимото финансиране и финансовата устойчивост на клуба са основен приоритет. Администрацията установи контакт с повечето от настоящите спонсори и започна разговори за запазване и развитие на съществуващите партньорства.

Успоредно с това Съветът на директорите и акционерите работят по установяване на контакти с потенциални нови спонсори и финансови партньори.

Към въпроса за евентуалното участие на наследниците на г-н Филипов в управлението и финансирането на клуба бе подходено с уважение към скръбта на семейството. Бе дадено необходимото време в дните около погребението и мача в негова памет.

Няколко дни по-късно чрез юристите на клуба получихме отговор, че наследниците не могат да се ангажират с управлението и финансирането на клуба, но остават отворени за бъдещи спонсорски сътрудничества между техни структури и „Ботев Пловдив“ АД.

Отношения с Община Пловдив и стадион „Христо Ботев“

Проведена бе и среща с кмета на Пловдив г-н Костадин Димитров. На нея бяха потвърдени ангажиментите общината и клубът да продължат съвместната си работа за развитието на футбола в града, както и поетите от Община Пловдив и фирма ПИМК задължения за довършването на втория етап от строителството на стадион „Христо Ботев“.

От страна на клуба бе потвърдено желанието след окончателното завършване на стадиона да бъде сключен договор за концесия за дългосрочното му ползване от Ботев Пловдив.

Предстоящи управленски стъпки

Предприети бяха действия за попълване на състава на Съвета на директорите. За тази цел са насрочени общи събрания както на Сдружение „ПФК Ботев“, така и на „Ботев Пловдив“ АД.

На Общото събрание на дружеството, насрочено за 25 октомври, се очаква да бъде избран трети член на Съвета на директорите. След избора ще бъдат предприети необходимите действия за неговото вписване.

Наред с попълването на управленския състав продължава работата по финансовия анализ и осигуряването на необходимото финансиране за дейността на клуба.

През целия този период ръководството, акционерите и администрацията положиха усилия управленските и административните затруднения да не се отразят на работата на спортно-техническия щаб и футболистите. Благодарим на служителите за отговорността и отдадеността им, а на щаба и футболистите — за трите поредни победи, проявения мъжки характер и професионализма в този труден момент.

Ботев има нужда от единство и последователна подкрепа. Призоваваме всички ботевисти да продължат да бъдат до отбора и да изпълват трибуните на неговите мачове. Всеки от нас има своята роля за бъдещето на клуба. Нека я изпълним с отговорност и обща воля.

БОТЕВ Е ВЕЧЕН!

ТОЙ НЕ УМИРА!

Съвет на директорите на „Ботев Пловдив“ АД

Сдружение „ПФК Ботев“

Сдружение „Фенклуб 1912“