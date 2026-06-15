В последните дни пловдивчани масово споделят снимки и видеа на необичайно голям брой нощни пеперуди, които се събират по фасади, прозорци, витрини, улично осветление. Насекомите могат да бъдат забелязани по всяко време на денонощието, въпреки това определение „нощни“, и почти навсякъде – от центъра и Стария град до жилищните квартали, влизат и в домовете на хората.

Най-вероятно става дума за представители на семейство нощенки (Noctuidae) – една от най-многобройните групи нощни пеперуди в Европа.

Нощенките са напълно безобидни за хората. Те не жилят, не хапят и не пренасят заболявания. През деня обикновено остават неподвижни по стени, дървета и други повърхности, а привечер стават активни и започват да търсят храна и партньори.

Защо са толкова много?

Причините за внезапната поява на огромни количества нощни пеперуди могат да бъдат няколко.

Една от тях е благоприятната комбинация от влажна пролет и последвалите високи температури. Подобни условия създават добра среда за развитието на гъсениците, което води до рязко увеличаване на броя на възрастните насекоми.

Допълнителен фактор е градското осветление. Нощните пеперуди са силно привлечени от изкуствената светлина и затова често се струпват около лампи, рекламни табели и осветени прозорци. Така присъствието им става много по-забележимо за хората.

Според специалисти не са изключени и т.нар. популационни пикове – естествени цикли, при които определени видове насекоми временно увеличават числеността си многократно, преди тя отново да се нормализира.

Има ли повод за притеснение?

Отговорът е кратък – не.

Макар масовата им поява да създава усещане за „нашествие“, нощенките не представляват опасност за хората. Възрастните екземпляри живеят сравнително кратко и подобни явления обикновено отшумяват в рамките на няколко седмици.

Така че ако през последните вечери сте забелязали десетки кафяви пеперуди около дома си, най-вероятно сте станали свидетели на един от онези природни спектакли, които от време на време напомнят, че дори в големия град природата продължава да следва собствения си ритъм.