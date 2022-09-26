Нашествие на гигантски буболечки в Пловдив

Опасни ли са и какво да правим при ухапване?

Все повече паникьосани граждани на Пловдив съобщават в социалните мрежи за срещи с гигантско насекомо. Повечето сигнали идват от кварталите Мараша и Кършияка, но огромната буболечка е засичана и в Тракия.

Специалистите са категорични, че това са екземпляри Lepthocerus patruelis, или така наречената Нилска водоплавка, наричана още Голям водна дървеница.

Градските медийни архиви съобщават за пръв път за нея през 2015-а година. От тогава до днес това е третото повишение на популацията, като последното бе през 2020-та година.

Съществото спада към семейството на сладководните полукрили насекоми и в Пловдив традиционно може да се види в кварталите около поречието на Марица.

През последните десетина години заради глобалното затопляне гигантската водна дървеница идва у нас от Гърция и Турция. В България е разпространена в южните райони около големи реки. Съобщава се, че се среща в Асеновград, Пазарджик и Димитровград. През 2019 е засечена и в Карлово, което свидетелства, че вече се разпространява и на север.

Екземплярите имат от кафяв до зелен на цвят. Създанието има страховит вид, за което допринася и размера му. На дължина достигат средно 8 -10 сантиметра, а някои видове от този род и до 12 см. Формата на тялото е елипсовидна и сплескана. Хищният бръмбар се храни предимно с водни организми, малки риби и жаби. /Този на снимката е 10 сантиметра; сн. Божидар Савов/

Според специалистите, водоплавката не е заплаха за хората. Те съветват буболечката да не се пипа защото може да атакува с убождане. Ужилването е изключително болезнено, но не е смъртоносно. Проблемът идва от факта, че когато улавя жертвите си водната дървеница ги пробожда с дългия си хобот, инжектирайки силна химическа слюнка. Секретът парализира жертвата и разгражда вътрешностите ѝ, след което насекомото ги изсмуква. Понеже ловува в замърсени водоеми, препоръчва се при ухапване да посетите лекар, за да ви постави ваксина против тетанус.