АктуалноГрадътЖивотНовиниПо следите

Нашествие на гигантски буболечки в Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 16:40ч, понеделник, 26 септември, 2022
8 15 527 1 минута
Нилска водоплавка

Опасни ли са и какво да правим при ухапване?

Все повече паникьосани граждани на Пловдив съобщават в социалните мрежи за срещи с гигантско насекомо. Повечето сигнали идват от кварталите Мараша и Кършияка, но огромната буболечка е засичана и в Тракия.

Специалистите са категорични, че това са екземпляри Lepthocerus patruelis, или така наречената Нилска водоплавка, наричана още Голям водна дървеница.

Градските медийни архиви съобщават за пръв път за нея през 2015-а година. От тогава до днес това е третото повишение на популацията, като последното бе през 2020-та година.

Съществото спада към семейството на сладководните полукрили насекоми и в Пловдив традиционно може да се види в кварталите около поречието на Марица.

През последните десетина години заради глобалното затопляне гигантската водна дървеница идва у нас от Гърция и Турция. В България е разпространена в южните райони около големи реки. Съобщава се, че се среща в Асеновград, Пазарджик и Димитровград. През 2019 е засечена и в Карлово, което свидетелства, че вече се разпространява и на север.

Екземплярите имат от кафяв до зелен на цвят. Създанието има страховит вид, за което допринася и размера му. На дължина достигат средно 8 -10 сантиметра, а някои видове от този род и до 12 см. Формата на тялото е елипсовидна и сплескана. Хищният бръмбар се храни предимно с водни организми, малки риби и жаби. /Този на снимката е 10 сантиметра; сн. Божидар Савов/

Според специалистите, водоплавката не е заплаха за хората. Те съветват буболечката да не се пипа защото може да атакува с убождане. Ужилването е изключително болезнено, но не е смъртоносно. Проблемът идва от факта, че когато улавя жертвите си водната дървеница ги пробожда с дългия си хобот, инжектирайки силна химическа слюнка. Секретът парализира жертвата и разгражда вътрешностите ѝ, след което насекомото ги изсмуква. Понеже ловува в замърсени водоеми, препоръчва се при ухапване да посетите лекар, за да ви постави ваксина против тетанус.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 16:40ч, понеделник, 26 септември, 2022
8 15 527 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

8 коментари

  1. Интересно е, че въпреки че първите сигнали са от 2015-а, популацията явно се увеличава циклично — последният скок е бил през 2020-а. Чудя се дали освен в Пловдив, има данни за нея и от други градове напоследък? Между другото, попаднах на любопитен тест за черти на лицето, който също си заслужава да се разгледа за разнообразие.

    Отговор

  4. Точно НИЛСКА ВОДОПЛАВКА, разбирачи! Приземи се на терасата ми в Остромила и успя да ухапе кучето!! Не я лови никакъв Райд, защото има здрава хитинова обвивка. Само физическо смачкане!! УХАПВАНЕТО Е БОЛЕЗНЕНО!

    Отговор

  5. Струва ми се, чи журналист „с близо 30 години опит“ би трябвало да си проверява научните факти преди да пише статии за неща, които явно не разбира. Водоплавката не е нилска, а разновидност, която си живее в нашите географски ширини. Да не говорим, че мога лично да свидетелствам, че не са се преселили в Пловдив в 2015г. при положение, че съм ги виждала в кварталите около Марица от детската си възраст.

    Отговор

  8. Глобално ще ви затопля ду, петата! Въобще чувате ли се какви небивалици и откровени лъжи ръсите наляво и надясно ве глобалисти?!? За шепа стинки си продавате и душата и имиджа и всичко!

    Отговор

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина