Нашествие на гигантски буболечки в Пловдив
Опасни ли са и какво да правим при ухапване?
Все повече паникьосани граждани на Пловдив съобщават в социалните мрежи за срещи с гигантско насекомо. Повечето сигнали идват от кварталите Мараша и Кършияка, но огромната буболечка е засичана и в Тракия.
Специалистите са категорични, че това са екземпляри Lepthocerus patruelis, или така наречената Нилска водоплавка, наричана още Голям водна дървеница.
Градските медийни архиви съобщават за пръв път за нея през 2015-а година. От тогава до днес това е третото повишение на популацията, като последното бе през 2020-та година.
Съществото спада към семейството на сладководните полукрили насекоми и в Пловдив традиционно може да се види в кварталите около поречието на Марица.
През последните десетина години заради глобалното затопляне гигантската водна дървеница идва у нас от Гърция и Турция. В България е разпространена в южните райони около големи реки. Съобщава се, че се среща в Асеновград, Пазарджик и Димитровград. През 2019 е засечена и в Карлово, което свидетелства, че вече се разпространява и на север.
Екземплярите имат от кафяв до зелен на цвят. Създанието има страховит вид, за което допринася и размера му. На дължина достигат средно 8 -10 сантиметра, а някои видове от този род и до 12 см. Формата на тялото е елипсовидна и сплескана. Хищният бръмбар се храни предимно с водни организми, малки риби и жаби. /Този на снимката е 10 сантиметра; сн. Божидар Савов/
Според специалистите, водоплавката не е заплаха за хората. Те съветват буболечката да не се пипа защото може да атакува с убождане. Ужилването е изключително болезнено, но не е смъртоносно. Проблемът идва от факта, че когато улавя жертвите си водната дървеница ги пробожда с дългия си хобот, инжектирайки силна химическа слюнка. Секретът парализира жертвата и разгражда вътрешностите ѝ, след което насекомото ги изсмуква. Понеже ловува в замърсени водоеми, препоръчва се при ухапване да посетите лекар, за да ви постави ваксина против тетанус.
8 коментари
Интересно е, че въпреки че първите сигнали са от 2015-а, популацията явно се увеличава циклично — последният скок е бил през 2020-а. Чудя се дали освен в Пловдив, има данни за нея и от други градове напоследък? Между другото, попаднах на любопитен тест за черти на лицето, който също си заслужава да се разгледа за разнообразие.
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I’ve doubled my high score in block blast just by waiting for the right moment to trigger a multi-line explosion.
Точно НИЛСКА ВОДОПЛАВКА, разбирачи! Приземи се на терасата ми в Остромила и успя да ухапе кучето!! Не я лови никакъв Райд, защото има здрава хитинова обвивка. Само физическо смачкане!! УХАПВАНЕТО Е БОЛЕЗНЕНО!
Струва ми се, чи журналист „с близо 30 години опит“ би трябвало да си проверява научните факти преди да пише статии за неща, които явно не разбира. Водоплавката не е нилска, а разновидност, която си живее в нашите географски ширини. Да не говорим, че мога лично да свидетелствам, че не са се преселили в Пловдив в 2015г. при положение, че съм ги виждала в кварталите около Марица от детската си възраст.
Госпожо журналист, това не е Нилска водоплавка. Не е Нилска! Водоплавка си е, но си е характерна за нашите географски ширини. Моля ви се!
Днес тъкмо се натъкнах на една такава размазана буба в Смирненски и се впечатлих. 🙂
Глобално ще ви затопля ду, петата! Въобще чувате ли се какви небивалици и откровени лъжи ръсите наляво и надясно ве глобалисти?!? За шепа стинки си продавате и душата и имиджа и всичко!