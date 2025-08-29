Авария в помпена станция „Изток 1“ е причината в части от Пловдив водоподаването да е нарушено, а по високите етажи гражданите да нямат вода. От ВиК Пловдив предвиждат проблемът да бъде отстранен до 17 часа днес.

Авария е станала и на бул. „Васил Левски“ под моста на Ален Мак – районът е без вода.

В Асеновград без вода са квартал „Долни Воден“ заради авария на ул. „Язовирска“ №3 и квартал „Изток“ заради проблеми по водопроводната мрежа на ул. „Черни връх“ №24.

В Съединение има авария на ул. „Христо Ботев“ – околните адреси нямат водоснабдяване.

С нарушено водоподаване са следните населени места: Боянци, Триводици, Богданица, Татарево и Песнопой.