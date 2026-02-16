Накъде след 7. клас в Пловдив: Нови специалности в гимназиите

Обучения по „Организиране на събития“ и „Устойчива мода“ предлагат за пръв път в България пловдивски средни училищата

Без закрити паралелки, но с повече професионални места и ясен завой към технологии и креативни индустрии

Престиж или прагматизъм? План-приемът за 2026/2027 учебна година залага на професии, а семействата от години – на престиж. Елитни гимназии срещу заводи и сервизи или къде се срещат амбициите и реалността

Общо 219 паралелки утвърди Областната комисия по заетостта за държавния план-прием след 7. клас за учебната 2026/2027 г. в Пловдивска област. Почти 69% от местата са в професионални гимназии – ход, който ясно показва стремеж към по-силна връзка между образованието и пазара на труда.

Планът е предложен от Регионално управление на образованието – Пловдив и предвижда 11 нови специалности.

Освен IT – силен акцент върху услуги и креативни индустрии

Най-коментирани логично са новите IT профили – „Киберсигурност“, „Интелигентни системи“, „Разработка на софтуер“, „Компютърна графика“ и „Комуникационни и компютърни мрежи“.

Две напълно нови специалности заслужават отделно внимание, защото отварят различна перспектива пред седмокласниците и се обявяват за пръв път в страната.

„Организиране на събития“

Новата професия ще се предлага в ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и е насочена към планиране и управление на събития, фестивали, корпоративни и културни прояви – сектор, който в Пловдив има сериозно развитие покрай туристическия и културния профил на града.

Това е специалност, която съчетава мениджмънт, комуникации, маркетинг и практически умения – подходяща за ученици с организационен и креативен профил.

„Устойчива мода“

Съвсем нова професия се открива и в Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ – „Устойчива мода“.

Специалността е насочена към екологичен дизайн, устойчиво производство и нови модели в текстилната индустрия. Това е опит традиционен за региона сектор да бъде „преведен“ на езика на съвременните екологични и пазарни тенденции.

Какво искат родителите и учениците?

През последните години в Пловдив най-желани остават езиковите и хуманитарните профили, следвани от математическите и IT специалностите.

Хуманитарната е най-желаното училище, МГ е с най-висок бал

Според данни от приемните кампании на Регионално управление на образованието – Пловдив, най-високите балове традиционно са в:

Хуманитарни науки с английски език в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ Английски език в ЕГ „Иван Вазов“ и ЕГ „Пловдив“

в ЕГ „Иван Вазов“ и ЕГ „Пловдив“ Математика с английски език в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“

в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ Компютърна графика в МГ

в МГ Електронна търговия в Национална търговска гимназия – Пловдив

В същото време по-слаб интерес традиционно се отчита при машиностроене, мехатроника, шивачество и част от селскостопанските профили.

Новият план – опит за баланс

План-приемът за 2026/2027 г. изглежда като внимателно балансиран отговор на две тенденции:

От една страна – засилва се предлагането в IT и дигиталните специалности, където интересът и баловете са високи.

От друга – разширяват се професионалните направления в индустрията, производството и услугите, където има реален недостиг на кадри.

Добавянето на специалности като „Организиране на събития“ и „Устойчива мода“ показва и нещо друго – търси се модернизация на традиционни сектори, така че те да станат по-привлекателни за младите хора.

За сравнение вижте Какво предлагат гимназиите в Пловдив – АНАЛИЗ за 2025 г.

Какво означава това за родителите?

Конкуренцията за езиковите и математическите гимназии почти сигурно ще остане висока. Новите IT профили вероятно ще се превърнат в най-желаните още в първата година.

Но за първи път от години се появяват и професионални специалности, които звучат модерно, свързани са с реални икономически тенденции и предлагат конкретен кариерен път – в технологии, креативни индустрии, туризъм и устойчиво производство.

Изборът след 7. клас вече не е просто „елитна гимназия или не“. Все по-често той е избор между различни модели на бъдеще.

Снимка: Владимир Янев за Под тепето