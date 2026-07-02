Накъде летим от Пловдив? Ето кои са директните полети от летище „Пловдив“

Лондон, Милано, Братислава и Тел Авив са сред дестинациите, до които може да се лети директно от града, а се водят преговори и за нови маршрути



Все повече хора избират да започнат пътуването си директно от летище „Пловдив“, вместо да пътуват до София, съобщават от гражданското летище до града под тепетата. Макар изборът да не е толкова голям, аеропортът предлага целогодишни и сезонни линии до няколко популярни европейски дестинации, подходящи както за уикенд, така и за по-дълга почивка.

Великобритания остава най-предпочитаната посока

Най-много са директните полети до Великобритания, където живее и работи голяма българска общност. От Пловдив могат да се резервират полети до:

Лондон (Станстед);

Манчестър;

Бирмингам.

Линиите се обслужват целогодишно и са сред най-натоварените от пловдивското летище.

Уикенд в Италия или Словакия

За любителите на кратките европейски пътувания от Пловдив има директни полети до Милано, което е удобна отправна точка както за Северна Италия, така и за района на езерото Комо и Алпите.

От това лято се изпълняват и полети до Братислава, откъдето лесно могат да се посетят Виена, Будапеща или други градове в Централна Европа.

До Израел за няколко часа

В разписанието остава и директната линия до Тел Авив, която обслужва както туристическия, така и бизнес трафика между България и Израел.

През зимата – към ски курортите

Летище „Пловдив“ продължава да приема и редица сезонни чартърни полети през зимата. Те водят туристи от Великобритания и Ирландия към ски курортите в Родопите и Рила, което прави аеропорта важна входна точка за зимния туризъм в Южна България.

Очакват ли се нови дестинации?

Ръководството на летището вече води разговори с авиокомпании за откриването на нови редовни линии. Целта е Пловдив да разшири мрежата си от директни полети и да привлече повече туристи и бизнес пътници.

За пътешествениците това означава едно – все повече възможности да излетят от Пловдив, без да губят време и средства за пътуване до столицата.