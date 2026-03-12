Най-старото пловдивско кафене затвори врати

Най-старото пловдивско кафене пусна кепенци. Емблематичното „Старинното“ в подножието на Стария град откъм понеделник пазара затвори врати, но само временно. Любимото място за разтуха и среща с приятели на Петко Рачов Славейков има нов собственик, който възнамерява да го реставрира в автентичния му вид и да го отвори отново след пълно обновление. Според слухове в квартала и сред редовни клиенти на кафенето, то е било купено от хора, свързани с една от най-големите компании в Пловдив, които заявяват амбиции да го превърнат отново в притегателно място.

Имотът на „Старинното“, заедно с прилежащи към заведението малка къща с две стаи, двор и гараж, се продава още от 2020 г., като още тогава цената бе близо половин милион лева. Квадратурата на целия парцел е 231 кв. м. Самото кафене е паметник на културата, като има не само архитектурна стойност заради възрожденската си осанка, но и историческа. Това е било любимото кафене на Петко Рачов Славейков, докато той учителства в Мъжката гимназия през 80-те години на 19в. До ден днешен е запазен е и миндерлъкът, където писателят обичал да сяда. В този период заведението е известно като кръчмата на Моралията и е било остров на пловдивската бохема.

Кафене „Старинното“, нарисувано от художника Николай Алексиев-Фокса

„Старинното“ пази много истории. Като тази от лятото на 1892 г., когато в кръчмата започнал нелегалния Втори конгрес на Българската социалдемократическа партия – БСДП. Именно на него е станал разрива между Димитър Благоев и Янко Сакъзов, които се отделят с приближените си в две различни крила