Кой е най-скъпият „козунак“ за Великден 2026

Луксозен дизайнерски сладкиш, гурме колаборация на Dolce & Gabbana със сицилианската сладкарница Fiasconaro, се продава в Пловдив за над 90 евро

Това, което изглежда като най-луксозния козунак във витрините тази година, всъщност не е класически козунак, а италианска великденска „Colomba“ – традиционен сладкиш във формата на гълъб. Дизайнерската версия е създадена в колаборация между модната къща Dolce & Gabbana и сицилианската сладкарница Fiasconaro, известна с ръчно приготвените си панетонета и коломби.

Какво представлява „коломбата“

Colomba е великденският еквивалент на панетоне – меко, естествено втасало тесто с дълга ферментация, богато на масло и ароматни добавки.

При версията на Dolce & Gabbana рецептата включва:

карамелизирани сицилиански портокалови кори

естествена закваска с дълга ферментация (до 36 часа)

глазура от захар и яйчен белтък

цели сицилиански бадеми

деликатни цитрусови нотки и пухкава текстура

Резултатът е гурме десерт, предназначен по-скоро за подарък или празничен акцент, отколкото за всекидневна консумация.

Дизайнерската част – половината от цената

Основният акцент при тези продукти са колекционерските метални кутии, вдъхновени от сицилианската култура.

Дизайнът е разработен лично от Доменико Долче и Стефано Габана и превръща сладкиша в луксозен подарък, който често се пази дълго след празника.

Варианти

Най-често се срещат няколко вкуса:

класическа коломба със сицилиански бадеми

шоколад и диви ягоди

цитруси и портокалови кори

шамфъстък или кестени (по-рядко)

Цена в България

Дизайнерската коломба (около 1 кг) се предлага приблизително между:

90 лв. – 180 лв.

В някои магазини цената достига около 170–175 лв., което я прави вероятно най-скъпия „козунак“ на пазара за Великден 2026.

Защо е толкова скъпа

Цената идва от комбинацията между:

ръчно производство и дълга ферментация

висококачествени сицилиански съставки

лимитирано производство

дизайнерска колекционерска опаковка

колаборация между луксозен моден бранд и традиционна сладкарница

С повече от 70-годишна семейна история, Fiasconaro е считана за един от символите на Сицилия, а съвместният проект с Dolce & Gabbana превръща традиционния великденски сладкиш в истински луксозен продукт.