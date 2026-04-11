Кой е най-скъпият „козунак“ за Великден 2026
Луксозен дизайнерски сладкиш, гурме колаборация на Dolce & Gabbana със сицилианската сладкарница Fiasconaro, се продава в Пловдив за над 90 евро
Това, което изглежда като най-луксозния козунак във витрините тази година, всъщност не е класически козунак, а италианска великденска „Colomba“ – традиционен сладкиш във формата на гълъб. Дизайнерската версия е създадена в колаборация между модната къща Dolce & Gabbana и сицилианската сладкарница Fiasconaro, известна с ръчно приготвените си панетонета и коломби.
Какво представлява „коломбата“
Colomba е великденският еквивалент на панетоне – меко, естествено втасало тесто с дълга ферментация, богато на масло и ароматни добавки.
При версията на Dolce & Gabbana рецептата включва:
- карамелизирани сицилиански портокалови кори
- естествена закваска с дълга ферментация (до 36 часа)
- глазура от захар и яйчен белтък
- цели сицилиански бадеми
- деликатни цитрусови нотки и пухкава текстура
Резултатът е гурме десерт, предназначен по-скоро за подарък или празничен акцент, отколкото за всекидневна консумация.
Дизайнерската част – половината от цената
Основният акцент при тези продукти са колекционерските метални кутии, вдъхновени от сицилианската култура.
Дизайнът е разработен лично от Доменико Долче и Стефано Габана и превръща сладкиша в луксозен подарък, който често се пази дълго след празника.
Варианти
Най-често се срещат няколко вкуса:
- класическа коломба със сицилиански бадеми
- шоколад и диви ягоди
- цитруси и портокалови кори
- шамфъстък или кестени (по-рядко)
Цена в България
Дизайнерската коломба (около 1 кг) се предлага приблизително между:
90 лв. – 180 лв.
В някои магазини цената достига около 170–175 лв., което я прави вероятно най-скъпия „козунак“ на пазара за Великден 2026.
Защо е толкова скъпа
Цената идва от комбинацията между:
- ръчно производство и дълга ферментация
- висококачествени сицилиански съставки
- лимитирано производство
- дизайнерска колекционерска опаковка
- колаборация между луксозен моден бранд и традиционна сладкарница
С повече от 70-годишна семейна история, Fiasconaro е считана за един от символите на Сицилия, а съвместният проект с Dolce & Gabbana превръща традиционния великденски сладкиш в истински луксозен продукт.
Един коментар
Дизайнерските сладкиши не се ядат, а като произведение на изкуството се експонират пред публиката в подходяща среда.