Най-новата минерална баня до Пловдив отвори врати

След мащабен ремонт, продължил няколко години, общинска „Момина баня“ в Хисаря е тотално преобразена и вече е достъпна за граждани и гости на курортния град – СНИМКИ

Обновената общинска „Момина баня“ в Хисаря отново посреща посетители, търсещи лечебните свойства и топлината на минералната вода. След мащабен ремонт банята вече е достъпна за граждани и гости на курортния град, съобщи кметът на Хисаря Ива Вълчева.

сградата преди и след ремонта отвън

Ремонтът на общинската баня започва в края на 2022 г. и е на стойност около 3,8 млн. лева. Обновена е и т.нар. Царска баня, която е част от комплекса. Пред входа на сградата се намира и павилионът за водоналиване „Момина баня“, разположен на по-ниска площадка.

„Момина баня“ има особено място в историята на българското балнеолечение. Именно тук през 1882 година е извършен първият химичен анализ на минерална вода в България, което поставя началото на организираното балнеолечение у нас. По това време правителството на Източна Румелия приема и първия правилник за експлоатация на хисарските бани.

Характеристики на водата от извор Момина баня

Минералната вода от извор „Момина баня“ е алкална, хидрокарбонатно-натриева и флуорна, с високо съдържание на радон. Тя е без цвят и мирис, с приятен вкус и е особено подходяща за лечение на урологични, стомашно-чревни, чернодробни и ендокринни заболявания, както и при проблеми с опорно-двигателния апарат.

Хисаря разполага с 22 минерални извора, които превръщат града в един от най-значимите балнеоложки центрове в България и Европа. Тук минералната вода не е просто природен ресурс, а дългогодишно наследство, което съчетава лечебни свойства с възможности за възстановителен отдих, уелнес и съвременен комфорт – само на кратко разстояние от Пловдив.