Пловдив е една стъпка пред това да бъде далеч по-модерен, мобилен, здравословен и екологичен град за живеене. Очаква се в следващите седмици под тепетата най-накрая да бъде изградена публична система за споделено използване на електрически велосипеди, която ще улесни ежедневието на пловдивчани и гостите на града. Кметът Костадин Димитров е внесъл предложение за разглеждане на следващата сесия на местния парламент, което ще регламентира услугата чрез подписване на меморандум за сътрудничество между общината и компанията „Топмобилити“, която вече стъпи в други градове в страната.

Ако общината и дружеството подпишат споразумението между двете страни, то Пловдив ще се подреди до нормалните европейски градове, в които хората имат възможност да наемат велосипед, за да се придвижат от точка А до точка Б, без да се налага да ползват автомобил, градски транспорт или да вървят пеш. Цената за еднократното отключване на електрическо колело ще е 89 цента, а 20 цента ще се таксува всяка минута от използването му, като първите пет минути от всяко пътуване ще са безплатни. Поне това са стандартните цени на услугата на „Топмобилити“ в другите градове. Разбира се, ще се предлагат различни видове пакети, които според вида абонамент ще правят услугата по-евтина.

С подписването на меморандума общината няма да се ангажира с финансово участие при въвеждане на системата, като това ще стане изцяло за сметка на частната компания. Документът ясно ще определя локациите, на които ще има вело стоянки. Те ще бъдат оказани виртуално- зоните за паркиране ще се обозначават без физическо обособяване, а единствено чрез софтуерни и GPS технологични инструменти.

Идеята на „Топмобилити“, представлявана от Милен Маринов, е да стартира със 100 велосипеда, разпределени на общо 27 точки в града за велопаркинги, сред които Централна гара, ВСИ, храм „Св. Петка“, две точки в Капана, Централна поща и Военния клуб, Римския стадион, Мол Марково тепе, колелото на панаира и куп локации на ключови булеварди.

Компанията ще трябва да следва конкретни правила и стандарти, които ще бъдат въведени с подписването на меморандума за сътрудничество. Ще трябва да поддържа велосипедите си, за да са безопасни те за използване и ще ги мести ежедневно в указаните места за стоянки. Максималната скорост за придвижване с електрическо колело под наем ще бъде ограничена до 25 километра в час. Компанията ще ограничава паркирането единствено до определените за целта места. Минималната възраст на велосипедиста, който може да си наеме колело, ще е 16 години.