Най-евтините полети от София през декември

Първите дни на коледния месец са перфектното време, за да забегнете във ваканция преди тълпите покрай празниците, а и да се разходите из прочутите базари например.

Предложенията ни днес ще ви отведат на най-различни европейски дестинации и нито една от тях не е за пропускане. Може да ги използвате като отправна точка за пътуване в съответната държава или пък да си оставите време да се потопите в историческите и културните забележителности на града.

София – Айндховен: 01 – 04 декември

Макар и да не е най-популярното място за посещение в Нидерландия, за няколко дни има какво да разгледате и да научите. Родният град на пионера в електрониката Philips е благодатна среда за иновации и дизайн и предлага много изненадващи и уникални преживявания. Задължително посетете музея на компанията, а освен това си оставете време и да се насладите на малките и спокойни улички около централната част. Както почти всеки град в страната, тук много се набляга на велосипедите и е доста спокойно откъм движение и изключително пешеходно удобно.

Наричат го още „Град на светлината, тъй като от десетилетия тук световният лидер Philips произвежда своите електрически крушки.

София – Малта: 02 – 08 декември

Малта е една от най-красивите островни държави, разположена в Средиземно море, известна със своята богата история, зашеметяваща архитектура и спиращи дъха пейзажи.

Зa мaщaбa cи, Maлтa e изyмитeлнa, зaщoтo e пълнa c вълнyвaщи мecтa зa пoceщeниe и aтpaĸции. Щe ocтaнeтe влюбeни зaвинaги в глeдĸaтa, ĸoятo щe ce paзĸpиe пpeд пoглeдa ви. Πeйзaжитe плeнявaт c пaлмoви дъpвeтa, oceяни c вълнyвaщи мecтeнцa, вĸлючитeлнo живoпиcни гpaдoвe, ĸaцнaли нa xълмoвe, cпoĸoйни мopcĸи пpиcтaнищa и цвeтни pибapcĸи ceлищa.

Oт нaй-cтapaтa ĸaмeннa apxитeĸтypa в cвeтa дo бapoĸoвитe чyдeca нa pицapитe нa Cв. Йoaн, лaбиpинтнитe pимcĸи ĸaтaĸoмби дo тaйнитe нa Bтopaтa cвeтoвнa вoйнa, Maлтa e дoм нa нaй-гoлямaтa гъcтoтa oт иcтopичecĸи зaбeлeжитeлнocти в ĸoятo и дa e cтpaнa.

София – Барселона: 06 – 13 декември

Седем дни в Барселона може и да ви изглеждат като дълъг период, но сме убедени, че ще искате да се върнете за още. Оживената столица на Каталуния, е град, в който с лекота се съчетават история, култура и модерен стил. Със своята зашеметяваща архитектура, музеи от световна класа и оживени улици, не е чудно, че това космополитно бижу привлича милиони посетители всяка година.

Задължителни за посещение са шедьоврите на Гауди, като някои от тях дори и да погледнете само отвън, гарантираме, че ще ви оставят без думи. Оставете си ден за музеите, въпреки че сме убедени, че дори и 24 часа няма да са ви достатъчни. Качете се на хълма Монтжуик с въжения лифт и се насладете на спиращата дъха панорама, а след това не пропускайте да се потопите и в скритите съкровища на града като Парк на цитаделата, Испанското село и Триумфалната арка.

София – Будапеща: 07 – 15 декември

Зарядът на града и магията на Дунава ще ви завладеят още от пръв поглед. Сред най-интересните забележителности тук са: Унгарският парламент, рибарският бастион, Кралският дворец, Верижният мост, паркът със статуите, разходка с лодка по река Дунав и още редица други.

София – Вроцлав: 08 – 13 декември

Вроцлав е един от най-красивите и исторически значими градове в Полша. С многовековна история, богато културно наследство и живописни гледки, градът предлага невероятно разнообразие от забележителности.

В сърцето на Вроцлав се намира един от най-големите пазари в Европа, а в периода от 29 ноември до 07 януари 2025 се превръща в истинско коледно приключение. Мигащи светлини, коледни елхи, сергии за храна и пълнени коледни чорапи украсяват площада през този празничен сезон.

Коледните базари в Полша са наистина фантастично изживяване и несъмнено прекрасен начин да посрещнете Коледа. Когато опаковате куфара си, не забравяйте да имате топли дрехи. Но имайте предвид, че там трябва да има място както за коледни подаръци, полски коледни бисквити, така и за много прекрасни спомени.