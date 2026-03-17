Най-добрите начални училища в Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 12:00ч, вторник, 17 март, 2026
Вие питате, ние отговаряме: Кои са топ училищата от I-ви до IV-ти клас в града под тепетата по райони и къде е най-голямата конкуренция

Данните от матурите след 4. клас и приема за първи клас очертават ясни лидери – но родителите все по-често търсят нещо друго

Наръчник за родители

Кои са най-добрите начални училища в Пловдив? – този въпрос си задават хиляди семейства всяка година.

Отговорът традиционно се търси в резултатите от националното външно оценяване след 4. клас и броя кандидатури за първи клас. Данните за 2024 и 2025 г. очертават ясни лидери, като най-сериозна конкуренция има в централната част на града.

Все по-често родители и експерти добавят важен нюанс: в началния етап не училището, а учителят е решаващият фактор.

„Избери учител, а не училище“

Според огромна чааст от родителите в Пловдив, минали по този път, най-успешната стратегия при избора на първи клас е да се търси конкретен преподавател, а не просто престижна сграда.

Причината – именно началният учител изгражда:

  • навиците за учене
  • дисциплината
  • емоционалната връзка на детето с училището.

Как да изберем правилния учител?

1. Проследете випуска
Най-добрите учители, които ще поемат първолаци, са тези, които в момента завършват 4. клас.
Практика сред родители е да разговарят с майки и бащи пред училищата след часовете и да търсят реална обратна връзка.

2. Търсете баланса в опита

  • По-опитните учители залагат на дисциплина и структура
  • По-младите често използват иновативни методи и технологии

Изборът зависи от характера на детето.

3. Обърнете внимание на иновативните методи
В училища като ОУ „Кочо Честеменски“, ОУ „Душо Хаджидеков“ и ОУ „Елин Пелин“ често се прилагат модерни подходи и образователни програми.

4. Посетете „Дни на отворените врати“
Популярни училища като ОУ „Княз Александър I“ и ОУ „Райна Княгиня“ организират срещи с бъдещите класни ръководители.
Ключово е не само какво казва учителят, а как общува с децата.

5. Не подценявайте занималнята
В много случаи децата прекарват по-голямата част от деня с възпитателя в целодневната организация, което го прави също толкова важен.

Кои са най-добрите училища по райони?

Централен

  • ОУ „Княз Александър I“
  • ОУ „Душо Хаджидеков“
  • СУ „Св. Патриарх Евтимий“
  • НУ „Петко Р. Славейков“
  • ОУ „Кочо Честеменски“

Северен

  • ОУ „Райна Княгиня“
  • НУ „Христо Ботев“

Западен

  • ОУ „Драган Манчов“
  • ОУ „Елин Пелин“

Южен

  • НУ „Климент Охридски“
  • ОУ „Яне Сандански“
  • СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Тракия

  • СУ „Черноризец Храбър“
  • СУ „Димитър Матевски“
  • СУ „Свети Седмочисленици“

Източен

  • ОУ „Васил Левски“

Частните училища – алтернатива с висок стандарт

Паралелно с държавните училища, интересът към частното образование в Пловдив нараства. Родителите най-често го избират заради по-малките паралелки, индивидуалния подход и разширените програми. Сред утвърдените имена са ЧОУ „Класик“, ЧСУ „Дружба“ и ЧОУ „Слънчев лъч“, като последното работи по валдорфска педагогика.

Въпреки по-високите такси, много семейства виждат в този тип образование възможност за по-голямо внимание към детето. И тук обаче важи същият принцип – ключов остава учителят, а не само средата и материалната база. Подробности за тях четете в статията – Наръчник за най-добрите частни градини и училища в Пловдив.

Важно за приема

Приемът в първи клас в Община Пловдив се извършва електронно, като водещ критерий е адресът.

Важно уточнение: макар да кандидатствате за училище, в много случаи можете да посочите и предпочитан учител – практика, с която директорите често се съобразяват при наличие на свободни места.

Не забравяйте: Класациите показват кои училища са „най-добри“ на хартия, но за едно дете най-доброто място често се определя от човека пред черната/бярата дъска.

