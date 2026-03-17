Най-добрите начални училища в Пловдив
Вие питате, ние отговаряме: Кои са топ училищата от I-ви до IV-ти клас в града под тепетата по райони и къде е най-голямата конкуренция
Данните от матурите след 4. клас и приема за първи клас очертават ясни лидери – но родителите все по-често търсят нещо друго
Кои са най-добрите начални училища в Пловдив? – този въпрос си задават хиляди семейства всяка година.
Отговорът традиционно се търси в резултатите от националното външно оценяване след 4. клас и броя кандидатури за първи клас. Данните за 2024 и 2025 г. очертават ясни лидери, като най-сериозна конкуренция има в централната част на града.
Все по-често родители и експерти добавят важен нюанс: в началния етап не училището, а учителят е решаващият фактор.
„Избери учител, а не училище“
Според огромна чааст от родителите в Пловдив, минали по този път, най-успешната стратегия при избора на първи клас е да се търси конкретен преподавател, а не просто престижна сграда.
Причината – именно началният учител изгражда:
- навиците за учене
- дисциплината
- емоционалната връзка на детето с училището.
Как да изберем правилния учител?
1. Проследете випуска
Най-добрите учители, които ще поемат първолаци, са тези, които в момента завършват 4. клас.
Практика сред родители е да разговарят с майки и бащи пред училищата след часовете и да търсят реална обратна връзка.
2. Търсете баланса в опита
- По-опитните учители залагат на дисциплина и структура
- По-младите често използват иновативни методи и технологии
Изборът зависи от характера на детето.
3. Обърнете внимание на иновативните методи
В училища като ОУ „Кочо Честеменски“, ОУ „Душо Хаджидеков“ и ОУ „Елин Пелин“ често се прилагат модерни подходи и образователни програми.
4. Посетете „Дни на отворените врати“
Популярни училища като ОУ „Княз Александър I“ и ОУ „Райна Княгиня“ организират срещи с бъдещите класни ръководители.
Ключово е не само какво казва учителят, а как общува с децата.
5. Не подценявайте занималнята
В много случаи децата прекарват по-голямата част от деня с възпитателя в целодневната организация, което го прави също толкова важен.
Кои са най-добрите училища по райони?
Централен
- ОУ „Княз Александър I“
- ОУ „Душо Хаджидеков“
- СУ „Св. Патриарх Евтимий“
- НУ „Петко Р. Славейков“
- ОУ „Кочо Честеменски“
Северен
- ОУ „Райна Княгиня“
- НУ „Христо Ботев“
Западен
- ОУ „Драган Манчов“
- ОУ „Елин Пелин“
Южен
- НУ „Климент Охридски“
- ОУ „Яне Сандански“
- СУ „Св. Константин-Кирил Философ“
Тракия
- СУ „Черноризец Храбър“
- СУ „Димитър Матевски“
- СУ „Свети Седмочисленици“
Източен
- ОУ „Васил Левски“
Частните училища – алтернатива с висок стандарт
Паралелно с държавните училища, интересът към частното образование в Пловдив нараства. Родителите най-често го избират заради по-малките паралелки, индивидуалния подход и разширените програми. Сред утвърдените имена са ЧОУ „Класик“, ЧСУ „Дружба“ и ЧОУ „Слънчев лъч“, като последното работи по валдорфска педагогика.
Въпреки по-високите такси, много семейства виждат в този тип образование възможност за по-голямо внимание към детето. И тук обаче важи същият принцип – ключов остава учителят, а не само средата и материалната база. Подробности за тях четете в статията – Наръчник за най-добрите частни градини и училища в Пловдив.
Важно за приема
Приемът в първи клас в Община Пловдив се извършва електронно, като водещ критерий е адресът.
Важно уточнение: макар да кандидатствате за училище, в много случаи можете да посочите и предпочитан учител – практика, с която директорите често се съобразяват при наличие на свободни места.
Не забравяйте: Класациите показват кои училища са „най-добри“ на хартия, но за едно дете най-доброто място често се определя от човека пред черната/бярата дъска.
Иновативни монтесори либерални
Родителите дават луди пари за частни уроци, училищата били елитни- хахаххахха