Вие питате, ние отговаряме: Кои са топ училищата от I-ви до IV-ти клас в града под тепетата по райони и къде е най-голямата конкуренция

Данните от матурите след 4. клас и приема за първи клас очертават ясни лидери – но родителите все по-често търсят нещо друго

Наръчник за родители

Кои са най-добрите начални училища в Пловдив? – този въпрос си задават хиляди семейства всяка година.

Отговорът традиционно се търси в резултатите от националното външно оценяване след 4. клас и броя кандидатури за първи клас. Данните за 2024 и 2025 г. очертават ясни лидери, като най-сериозна конкуренция има в централната част на града.

Все по-често родители и експерти добавят важен нюанс: в началния етап не училището, а учителят е решаващият фактор.

„Избери учител, а не училище“

Според огромна чааст от родителите в Пловдив, минали по този път, най-успешната стратегия при избора на първи клас е да се търси конкретен преподавател, а не просто престижна сграда.

Причината – именно началният учител изгражда:

навиците за учене

дисциплината

емоционалната връзка на детето с училището.

Как да изберем правилния учител?

1. Проследете випуска

Най-добрите учители, които ще поемат първолаци, са тези, които в момента завършват 4. клас.

Практика сред родители е да разговарят с майки и бащи пред училищата след часовете и да търсят реална обратна връзка.

2. Търсете баланса в опита

По-опитните учители залагат на дисциплина и структура

По-младите често използват иновативни методи и технологии

Изборът зависи от характера на детето.

3. Обърнете внимание на иновативните методи

В училища като ОУ „Кочо Честеменски“, ОУ „Душо Хаджидеков“ и ОУ „Елин Пелин“ често се прилагат модерни подходи и образователни програми.

4. Посетете „Дни на отворените врати“

Популярни училища като ОУ „Княз Александър I“ и ОУ „Райна Княгиня“ организират срещи с бъдещите класни ръководители.

Ключово е не само какво казва учителят, а как общува с децата.

5. Не подценявайте занималнята

В много случаи децата прекарват по-голямата част от деня с възпитателя в целодневната организация, което го прави също толкова важен.

Кои са най-добрите училища по райони?

Централен

ОУ „Княз Александър I“

ОУ „Душо Хаджидеков“

СУ „Св. Патриарх Евтимий“

НУ „Петко Р. Славейков“

ОУ „Кочо Честеменски“

Северен

ОУ „Райна Княгиня“

НУ „Христо Ботев“

Западен

ОУ „Драган Манчов“

ОУ „Елин Пелин“

Южен

НУ „Климент Охридски“

ОУ „Яне Сандански“

СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Тракия

СУ „Черноризец Храбър“

СУ „Димитър Матевски“

СУ „Свети Седмочисленици“

Източен

ОУ „Васил Левски“

Частните училища – алтернатива с висок стандарт

Паралелно с държавните училища, интересът към частното образование в Пловдив нараства. Родителите най-често го избират заради по-малките паралелки, индивидуалния подход и разширените програми. Сред утвърдените имена са ЧОУ „Класик“, ЧСУ „Дружба“ и ЧОУ „Слънчев лъч“, като последното работи по валдорфска педагогика.

Въпреки по-високите такси, много семейства виждат в този тип образование възможност за по-голямо внимание към детето. И тук обаче важи същият принцип – ключов остава учителят, а не само средата и материалната база. Подробности за тях четете в статията – Наръчник за най-добрите частни градини и училища в Пловдив.

Важно за приема

Приемът в първи клас в Община Пловдив се извършва електронно, като водещ критерий е адресът.

Важно уточнение: макар да кандидатствате за училище, в много случаи можете да посочите и предпочитан учител – практика, с която директорите често се съобразяват при наличие на свободни места.

Не забравяйте: Класациите показват кои училища са „най-добри“ на хартия, но за едно дете най-доброто място често се определя от човека пред черната/бярата дъска.