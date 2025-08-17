Най-добрите места за био и здравословна храна в Пловдив

Източник: Lost in Plovdiv

Да се грижиш добре за тялото си в днешно време е най-големият тренд и в същото време най-ценната инвестиция, а диетата ни безспорно е от ключово значение.

Колкото и да спортуваш, или да се ограничаваш, ако не доставяш на организма си полезните и нужни вещества под формата на качествена храна, винаги ще се чувстваш не съвсем в топ форма. Затова и ние подготвихме няколко наши предложения с места за био и здравословни продукти в Пловдив,които да включите в списъка си с обекти за пазаруване.

Бобо мес

Бобо мес са малък семеен бизнес, който двама съпрузи създават преди 4 години с желанието да обособят място с голямо разнообразие от вкусни, качествени и подбрани продукти.

Месото, което се предлага в обектите, е от български произход, като включва отличен избор разнообразие от кайми, наденици, кюфтета, кебапчета, разфасовки от свинско, пилешко, телешко и пуешко месо.

Любителите на колбасите също няма да останат разочаровани, а тук Бобомес имат и собствена марка натурални колбаси, които се приготвят без консерванти, оцветители и заместителина месото. В магазина се предлагат също подбрани млечни продукти на малки български производители със собствени ферми. Налице са и добре сортирани подправки, маринати и сосове.

За да се постигне целта на създателите за вкусна и качествена храна, те работят с с партньори, които споделят техните виждания за добри и първокласни продукти.

От изключително значение тук са хигиената, подбора на асортимента и компетентното обслужване на клиентите . На място може да се възползвате още от услуги като: смилане на месо, нарязване на колбаси, изготвяне на индивидуални

поръчки.

Адрес: бул. Княгиня Мария Луиза 18

Био Маркет Пловдив

Биo мapĸeт e бългapcĸa ĸoмпaния, внocитeл нa биo и нaтypaлни xpaни. Те пpeдлaгaт нa cвoитe ĸлиeнти гoлямo paзнooбpaзиe oт пpoдyĸти нa нaд 200 cвeтoвнo извecтни мapĸи.

На място в обекта им в търговски център Плаза, както и онлайн, ще откриете всичко необходимо за здравословен начин на живот. Асортиментът им е подходящ за всякакъв начин на хранене и особено полезен за всички, които избират да следват определена диета. Буквално на една ръка разстояние пред вас ще намерите веган, вегетариански, кето, високопротеинови, безглутенови и безлактозни продукти. Те са изключително полезни за спортуващите и са максимално изчиствени от захар и изкуствени подсладители и съставки.

Екип от обучени професионалисти са на разположение, за да могат да ви консултират както за предлаганите храни, така и за добавките, които могат да са от огромна помощ за здравословното функциониране на организма ви.

В обекта в мол Плаза в Пловдив ще намерите и бар с прясна и здравословна храна за моментите, когато сте в движение и искате да гранете нещо набързо, но все пал полезно.

Сайт: https://bio-market.bg

FB: https://www.facebook.com/biomarketbg/

Insta: https://www.instagram.com/biomarketbg/

Млекарница Орбит-М

Млекарница „ОРБИТ-М“ е гурме магазин, намиращ се на Гребната база срещу спортния диспансер, в който предлагат на ценителите най-високо качество екологични и био сирена, кашкавал, масло, кисело и прясно мляко, сладка, вино и месо

Работят изключително и само с български производители и продукти от различни региони. Залагат на екологичния и био асортимент, като не продават никакви стоки с палмови и изкуствени мазнини, както и имитиращи такива. Определено това е мястото за всички, които държат на здравословните деликатеси, които да похапват без притеснение.

Желанието на собствениците е да предложат изключително голямо разнообразие от подбрани и бутикови вкусотии, а в годините са успели да изградят и стабилна дистрибуторска мрежа в Пловдив, Пазарджик, София и региона.

Адрес: пазар Гребна база №30 /срещу спортния диспансер/

Уебсайт: www.mlekarnica-orbitm.com

Facebook: https://www.facebook.com/MlekarnicaOrbitM

Ферма Гората

Гората е поликултурна ферма, създадена през 2017 г. в село Малко Градище, в полите на Източните Родопи. Предлага говеждо месо Black Angus, качествено пилешко месо, свинско, както и фермерски продукти от колеги производители.

Телешкото месо от месодайната порода говеда “Абърдийн Ангъс” е известно с невероятните си вкусови качества и мраморизация.

Философията им при отглеждането на животните залага на силата на холистичния подход и „живата“ почва. Практикуват свободно пасищно животновъдство и чистото, неиндустриално и устойчиво производство на храна, което изключва употребата на химикали и ГМО

През 2023 г. отварят кооперативен хладилен склад с щанд и месарски магазин в Пловдив, откъдето обработват и всички онлайн поръчки. Може да се запознаете с техните продукти както на място в обекта им под тепетата, така и да поръчате през онлайн магазина, където ще откриете адресите и на месарниците в град София.

Адрес: Пловдив, ул. Генерал Кюркчиев 24

Уебсайт: https://fermagorata.com/

Facebook: https://www.facebook.com/fermagorata

