Наивни AI мечти за Стария град
На човек веднага му идва да стартира кампания „Дари мушкато за Стария град“
Старият град на Пловдив е една от емблемите на града – част от индикативния списък на ЮНЕСКО и мястото, където се намират едни от най-популярните и впечатляващи забележителности. Тук са Античният театър, Небет тепе, възрожденските къщи и десетки паметници на културата, които привличат хиляди туристи всяка година.
И все пак човек, който е обикалял из старите квартали на Испания, Италия, Гърция или Турция, вероятно би останал с впечатлението, че пловдивският Стар град не изглежда толкова приветлив, колкото би могъл. Не става дума за музейните дворове – те са прекрасно поддържани. Става дума за улиците и цялостния облик на резервата.
В много от старите градове в Европа улиците са изпълнени с живот и цвят. Навсякъде има саксии с цветя, кашпи, керамични съдове, зеленина и дребни декоративни елементи, които придават уют и характер. Така пространството изглежда по-живо и по-гостоприемно.
В Пловдив подобна идея среща няколко сериозни препятствия. Улиците в Стария град са тесни, а там, където има тротоари, те често са заети от паркирани автомобили. Освен това възниква и логичният въпрос кой би поддържал подобна растителност и украса. Защо да е красиво, когато може да е лесно?
Но мечтите са безплатни, а изкуственият интелект може поне да ги визуализира. Затова му поставихме задача: да си представи как би изглеждал Старият град, ако следваше примера на историческите квартали в гореизброените държави. Уточнихме, че не може да става дума за намеси по фасадите и каменните зидове, а и че за пейки почти няма място – въпреки че AI упорито се опитваше да добавя такива. Резултатите са любопитни, а на човек веднага му идва да стартира кампания „Дари мушкато за Стария град“. Ще забележите, че изкуственият интелект не само е премахнал автомобилите и добавил улично осветление, но и е поизправил калдъръма на места – нещо, което някои пловдивчани вероятно биха приветствали и в реалността.
Започваме с пространството около Туристическия информационен център:
Ето ни и в началото на историческия резерват – малко след бариерата:
Да се разходим и по други улички, защото Старият град не е само ул. „Съборна“:
7 коментари
…може да си направиш извода, че в Града са останали да живеят само мутанти, изроди, дебили и будали – всичко читаво се е спасило с еднопосочен билет от
МеждуСелска АероГара МИЧКЮР
асфалтирай Хисар Капия!
Характерът на Трихълмието НЕ ДОПУСКА такива излишества където всяка педя пространство е ценно, СКЪПО и ревниво отстоявано (фамозните еркери и клюкарници са за да прибавят още малко жизнена квадратура; СОКАЦИТЕ са тесни и препятствали даже пожарникарската тулумба да се провре – та така инж. Шнитер направил кариера като …рязал стари къщи).
АИРезерватът иска поддържане. Агитки за „подобряване“ -вероятно Фабриката за ИЗГ7ЗИЦИ Пловдив’2019- ако обичат да си занесат мушкатото в Столипиново.
А показаните картинки хич даже не са ЕйАй, а са проста ГРОЗОТИЯ
По величествените високи дувари градени от видим ломен камък е КИЧ и абсолютна простащина да се постави дори един стърк трева – – –
КАМО ЛИ РЕЛЕФИ„ ТАБЕЛИ И „СКУЛПТУРИ“ НА ВАЖНИ НАЧАЛНИЦИ
…има нужда от бордюр по който да пристъпва със специалната си походка за да се оварди от профучаващите каляски, файтони и рикши –
– затова на бордюра никой кмет няма право да си оставя саксията!
…следва да се оправи. Цивилизацията има приоритети – и МУШКАТОТО е чак след като „сичко си Мара фтасА’ла та си и патката сресА’ла“
Из тепето никакви пътни знаци не са допустими – понеже там просто АВТОМОБИЛИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ
Следващият ЕйАй ентусиаст ша публикуе „Мечти в РОЗОВО“ и ще ги заложи ф Колтурнио Календар на Градо
С ЕДНИ ШВЕЙЦАРСКИ ПРЪСКАЧКИ ДА СЕ ОБЛАГОРОДИ, ОСВЕЖИ И ОЦВЕТИ ВСЕКА УЛИЦА В НЕЙНИО СПИЦИФИЧИН ЦВЕТ! ЕХА!