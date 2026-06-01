Наивни AI мечти за Стария град

На човек веднага му идва да стартира кампания „Дари мушкато за Стария град“

Старият град на Пловдив е една от емблемите на града – част от индикативния списък на ЮНЕСКО и мястото, където се намират едни от най-популярните и впечатляващи забележителности. Тук са Античният театър, Небет тепе, възрожденските къщи и десетки паметници на културата, които привличат хиляди туристи всяка година.

И все пак човек, който е обикалял из старите квартали на Испания, Италия, Гърция или Турция, вероятно би останал с впечатлението, че пловдивският Стар град не изглежда толкова приветлив, колкото би могъл. Не става дума за музейните дворове – те са прекрасно поддържани. Става дума за улиците и цялостния облик на резервата.

В много от старите градове в Европа улиците са изпълнени с живот и цвят. Навсякъде има саксии с цветя, кашпи, керамични съдове, зеленина и дребни декоративни елементи, които придават уют и характер. Така пространството изглежда по-живо и по-гостоприемно.

В Пловдив подобна идея среща няколко сериозни препятствия. Улиците в Стария град са тесни, а там, където има тротоари, те често са заети от паркирани автомобили. Освен това възниква и логичният въпрос кой би поддържал подобна растителност и украса. Защо да е красиво, когато може да е лесно?

Но мечтите са безплатни, а изкуственият интелект може поне да ги визуализира. Затова му поставихме задача: да си представи как би изглеждал Старият град, ако следваше примера на историческите квартали в гореизброените държави. Уточнихме, че не може да става дума за намеси по фасадите и каменните зидове, а и че за пейки почти няма място – въпреки че AI упорито се опитваше да добавя такива. Резултатите са любопитни, а на човек веднага му идва да стартира кампания „Дари мушкато за Стария град“. Ще забележите, че изкуственият интелект не само е премахнал автомобилите и добавил улично осветление, но и е поизправил калдъръма на места – нещо, което някои пловдивчани вероятно биха приветствали и в реалността.

Започваме с пространството около Туристическия информационен център:

Ето ни и в началото на историческия резерват – малко след бариерата:

Да се разходим и по други улички, защото Старият град не е само ул. „Съборна“: