Най-добра Street Food концепция в страната е пловдивска
Бар Самар на колела спечели голямата награда на „Bulgarian Street Food 2022“ и ще се бори за шампион на континента в Мюнхен с пълнен комат с дърпано свинско и бавно готвен лук и Тикълник с картофи и сирене
За втора година България отличи най-добра Street Food концепция у нас. И тя е пловдивска- Бар Самар на колела.
Наградите „Bulgarian Street Food 2022“ се проведоха в рамките на фестивала „Арте“ (Arte Feastival) във Велинград на 28 август. Шеф Котева, шеф Вълкова и шеф Шишков бяха журито на българските финали. Те единодушно избраха Бар САМАР на колела, който заедно с още 14 победители от други страни в Европа, ще се бори за шампион на континента.
И така, Бар Самар на колела като финалистът в българското издание на European Street Food Awards, поема на дълго приключение до Мюнхен, където ще представи България на сцената на уличната храна.
„ Бар Самар на колела гордо продължава историята на бар САМАР, мястото на свободния дух до конна база АРКАН в с.Триград, бар за мечтатели, пространство на фестивалите „Творилница“, рок сцена и галерия.С поглед и отношение към храната, създаваме кулинарно преживяване за всички сетива. От авторски сандвич – Пълнен комат с дърпано свинско и бавно готвен лук. През нов прочит на традиционни родопски ястия – Тикълник с картофи и сирене. До класическата за българската кухня скара, представена с финес и атрактивност – Зрял свински врат в билки или Телешки суджук с орехи и трюфел”, казват основателите на концепцията, които вече се стягат за пътуване в Мюнхен през октомври.
От компанията НовоМес ще помогнат финансово и логистично за пътешествие на Самара на колела до Германия, тъй като месото, което използват в пълнения комат със свинско е тяхно и спечелиха състезанието именно с него.
„Искрено ще сме благодарни, ако и други фирми имат възможност да са ни опора в това предизвикателство”, заявиха авторите на различната стрийт фууд концепция.
Авторските сандвичи са част от основното меню на кулинарен магазин Самар, който ще отвори след лятна ваканция, веднага след завръщането на екипа от Германия.
3 коментари
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