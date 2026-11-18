Над три пъти разлика в заплатите между секторите в Пловдив

2629 евро е средното брутно възнаграждение в информационния сектор, докато в хотелиерството и ресторантьорството е едва 862 евро

Над три пъти е разликата между най-високата и най-ниската средна брутна заплата в отделните икономически дейности в Пловдивска област. Най-добре платени са работещите в информационния сектор и далекосъобщенията, където средното възнаграждение достига 2629 евро. На другия полюс са заетите в хотелиерството и ресторантьорството със 862 евро. Това показват данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2026 г.

Високите възнаграждения в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ го поставят убедително на първо място в областта. Средната брутна заплата там е повече от два пъти над общата за Пловдивска област, която е 1232 евро, по данни на Теритриално статистическо бюро-Юг.

На второ място е производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива със средно 1834 евро. Третата позиция е за образованието с 1542 евро.

Сред по-добре платените дейности са още здравеопазването и социалната работа с 1468 евро, държавното управление с 1522 евро и финансовите и застрахователните дейности с 1419 евро.

В дъното на подреждането, освен хотелиерството и ресторантьорството, са селското, горското и рибното стопанство с 894 евро и категорията „Други дейности“ с 944 евро.

Разликите се виждат и при сравнение с предходната година. През третото тримесечие на 2026 г. средната брутна заплата в областта е нараснала с 11% на годишна база. Увеличението обаче е различно по сектори. Най-голям годишен ръст е отчетен във финансовите и застрахователните дейности – 59,2%, следвани от „Други дейности“ с 36,8% и селското, горското и рибното стопанство с 33,7%.

Любопитен е и контрастът между заплащането и тежестта на отделните сектори за регионалната икономика. Преработващата промишленост осигурява работа на 29% от всички наети в областта, а средната заплата там е 1218 евро. В търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, където работят 15% от наетите, средното възнаграждение е 1088 евро.

Всички посочени стойности са средни брутни месечни възнаграждения на наетите по трудово и служебно правоотношение, а не нетни суми за получаване.