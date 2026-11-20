Областта е втора по брой новородени след София, а делът на децата под 15 години е по-висок от националния

Над 93 хиляди деца под 15-годишна възраст живеят в област Пловдив. Регионът е сред водещите в страната и по брой новородени, но осигуреността с места в детските ясли остава под средното за България. Това показват последните данни на Националния статистически институт за 2025 г., които очертават демографската картина в навечерието на Световния ден на детето – 20 ноември.

Към края на миналата година населението на област Пловдив е 638 290 души. Децата до 14 години включително са 93 252, или около 14,6% от всички жители. Делът им е по-висок от средния за страната – 13,9%. Така Пловдивско остава сред областите с най-голям относителен дял на най-младото население.

Втори регион по брой новородени

През 2025 г. в областта са регистрирани 5392 живородени деца – 2658 момчета и 2734 момичета. По този показател регионът е на второ място в страната след София (столица).

Коефициентът на раждаемост в Пловдивско е 8,5‰ при 7,8‰ средно за България. Това означава, че на всеки 1000 жители в областта се падат повече новородени, отколкото е средното за страната.

Въпреки сравнително високата раждаемост общата демографска картина в България остава неблагоприятна. През 2025 г. броят на живородените в страната е намалял с 6% спрямо предходната година. Един от факторите, които влияят върху тенденцията, е намаляването на броя на жените във фертилна възраст.

Яслените места остават предизвикателство

На фона на значителния брой малки деца осигуреността с места в детските ясли в област Пловдив е под средната за страната. През 2025 г. националният показател достига 21,4 места на 100 деца до 3-годишна възраст, като графиката на НСИ поставя Пловдив под тази стойност.

Това е важен показател за достъпа на семействата до ранна грижа за децата – особено в регион, в който населението продължава да нараства. Към края на 2025 г. област Пловдив е увеличила жителите си с 2660 души спрямо предходната година.

На 20 ноември се отбелязва Световният ден на детето. Датата е свързана с приемането от Общото събрание на ООН на Декларацията за правата на детето през 1959 г. и на Конвенцията за правата на детето през 1989 г. Денят е повод да се говори не само за правата на децата, но и за условията, които обществото осигурява за тяхното здраве, образование, развитие и сигурност.