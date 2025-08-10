Виктор Кадири от Лондон

Над 450 души бяха арестувани вчера от Лондонската полиция, по време на поредния про-палестински протест, проведен в британската столица. Точно в 13.00 на обяд, няколкостотин човека насядаха на Parliament square, намиращ се до Биг Бен и Уестминстърския дворец и извадиха плакати в подкрепа групата Palestine Action, която е обявена за терористична от Английското правителство.

Около час по-късно полицията започна поетапно да арестува протестиращите, които бяха основно възрастни хора. Повечето демонстранти не оказваха съпротива при арестите, но и категорично отказваха да съдействат на органите на реда и се наложи повечето да бъдат буквално носени и влачени от полицията до служебните бусове.

Снимки: Виктор Кадири

Всеки един арест биваше посрещан с бурни аплодисменти за арестувания, които после преминаваха в бурни освирквания и обиди към полицаите. Сред арестуваните, освен възрастни и пенсионери, имаше и сляп мъж в инвалидна количка, като задържанията продължиха до късния следобед.

Вчерашните арести са най-масовите, откакто Palestine Action беше обявена за терористична организация, в началото на месец юли, тази година. Според английското законодателство за борба с тероризма, арестуваните на вчерашния протест ги грози присъда от до 14 години затвор.

Припомням, че групата Palestine action е създадена през 2020-та година, като основната й цел е да прекъсне подкрепата на британската оръжейна индустрия за Израел. Акциите са насочени предимно към оръжейни компании, които търгуват с Израелската държава. При един от последните инциденти, двама членове на организацията нахлуха във военновъздушна база в Глазгоу, където нашариха военни самолети с червена боя и са нанесоха щети на стойност над 7 милиона паунда.

Въпреки, че Palestine Action в момента е обявена за терористична организация, Върховният съд даде позволение решението на правителството да бъде преразгледано и оспорено в съд. Това се очаква да се случи през ноември тази година.