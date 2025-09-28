Над 16 млн. произведени уреда в завода на Либхер за 25 г.

„Измина четвърт век, откакто Либхер-Хаусгерете Марица отвори врати край Пловдив. От основаването през 1949 г. Либхер се разви от малко предприятие до глобален играч с присъствие в над 50 държави на всички континенти. Днес компанията е с над 50 000 сътрудници – около 1 900 от тях работят тук“, заяви Щефани Волфарт – внучка на основателя на фирмения конгломерат Ханс Либхер, преди да даде старт на празничния Ден на семейството на 27 септември 2025 г.

Поводът бе 25-годишнината от откриването на завода за високотехнологични хладилници и фризери в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона.

„От 14 000 уреда годишно, днес произвеждаме над 860 000, като през 2020 и 2021 г. минахме 1 милион уреда годишно – увеличение от над 70 пъти. Заводът беше разширен през 2006-2008 г., през 2015 г. беше добавен модерният логистичен център. Допълнителни подразделения на Либхер-Транспортейшън Системс Марица, Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица, а скоро и Либхер-Аероспейс, свидетелстват за нарастващото значение на България като важен производствен център за цялата фирмена група. Уважаеми сътрудници, благодарение на вашата отдаденост, опит и ангажираност, ние не само постигнахме целите си – често дори ги надминавахме. Вие сте основата на нашия успех, затова благодаря сърдечно от името на цялото семейство Либхер“, приветства гостите г-жа Волфарт.

„Над 16 милиона произведени уреда са доказателство за нашия успех. Вие, скъпи колеги, и вашите подкрепящи ви близки, стоят зад него“, подчерта Христо Георгиев, управител „Финанси и администрация“ на фирмата.

Юбилеят събра по обед в завода на Либхер край Пловдив над 2900 сътрудници на компанията и техните семейства, сред които над 1000 деца. Всички имаха възможността да разгледат модерните производствени съоръжения. Програмата бе наситена с емоции и забавления за малки и големи – „Улица на игрите“, надуваем замък, електрически колички, стена за катерене, томболи и „живи джаги“. Специален кът за снимки и „стена на спомените“ дадоха възможност всеки да остави послание към компанията, а и да „запечата“ лика си за идните поколения.

Събитието уважиха представители на фамилията Либхер – Изолде Либхер, Щефани Волфарт и Йохан Волфарт, както и други бивши и настоящи ръководители от концерна. Сред официалните гости бяха и създателят и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона инж. Пламен Панчев и Катя Стайкова – директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“.

Снимки: Фотограф Владо Яневски