АктуалноВластИзбориНовини

Мяра: „Прогресивна България“ с 44,4%, „Възраждане“ на ръба

22:28ч, неделя, 19 април, 2026
Избори

При 65% обработена извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция „Мяра“, представено по Нова телевизия, се очертава сериозна преднина за „Прогресивна България“ на предсрочните парламентарни избори.

Формацията събира 44,4% от гласовете, следвана от ГЕРБ-СДС с 11,8%. Близо зад тях остава коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 11%.

ДПС получава 8,4% подкрепа, а „Възраждане“ преминава изборната бариера с 4,1%.

Данните са от частично преброяване и подлежат на актуализация с напредване на обработката на резултатите.

Photo of Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  2. Всеки да докаже ПРОИЗХОДА на
    ПЪРВОНАЧАЛНИЯ си Капитал.
    Георги Светлозаров ТОМОВ, и
    Семейсгво
    Антоанета ТОМОВА
    Даниела УЗУНОВА
    Георги Тодоров УЗУНОВ
    и СЕМЕЙСТВО
    Тодор Инанов КЪРТЕВ

    Отговор

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина