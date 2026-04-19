Мяра: „Прогресивна България“ с 44,4%, „Възраждане“ на ръба

При 65% обработена извадка от паралелното преброяване на социологическата агенция „Мяра“, представено по Нова телевизия, се очертава сериозна преднина за „Прогресивна България“ на предсрочните парламентарни избори.

Формацията събира 44,4% от гласовете, следвана от ГЕРБ-СДС с 11,8%. Близо зад тях остава коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 11%.

ДПС получава 8,4% подкрепа, а „Възраждане“ преминава изборната бариера с 4,1%.

Данните са от частично преброяване и подлежат на актуализация с напредване на обработката на резултатите.