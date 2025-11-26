МВР стартира засилено присъствие на Околовръстното шосе

По разпореждане на директора на пловдивската полиция старши комисар Станимир Калоферов на Околовръстното шосе ще има засилено полицейско присъствие, повече брандирани полицейски коли и ще бъдат поставени камери за измерване на скорост.

Реакцията на МВР е след трагичния инцидент, при който живота си изгубиха мъж, жена и 14-годишната им дъщеря, а другото дете, на 7 години, е в тежко състояние в болница.

В интервю на Радио Пловдив инспектор Стоян Войводов от „Пътна полиция“ отговори на исканията, отправени от шофьори и бизнес организации де са премахнат мантинели на на околовръстното шосе. По думите му те са поставени съгласно закона, за да ограничават напускането на пътя и да предпазват от по-големи инциденти.

„Всеки случай е индивидуален и да се коментира отделно. Дали шофьор, който навлиза в насрещното, има достатъчно време да реагира, трябва да се разглежда отделно“, каза той.

Служителят на „Пътна полиция“ подчерта, че самото Околовръстно шосе е изключително натоварен участък и пропускателната му способност е изчерпана.

„Предстои да бъде извършена проверка на пътя от собственика на пътя (АПИ – бел.ред.). След това ще се установи дали ще има някакъв положителен ефект“, допълни инсп. Войводов.

Статистиката на полицията показва, че през 2019 г., когато Околовръстното не беше ремонтирано и нямаше мантинели са станали 15 катастрофи с 29 ранени. Същият брой инциденти са станали през 2024г., когато вече мантилелите бяха монтирани, но ранените са били с 10 по-малко.