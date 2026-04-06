МВР: Сигналите за изборни нарушения са скочили с над 500% преди вота

Над 1000 сигнала, стотици задържани и ръст на досъдебните производства отчете ръководството на МВР на съвещание в Пловдив



Сигналите за изборни нарушения са нараснали с над 500% спрямо последните парламентарни избори през октомври 2024 г. Това стана ясно по време на брифинг, даден от служебния ресорен министър Емил Дечев и главният секретар на ведомството гл. ком. Георги Кандев, след националното съвещание на ръководството на МВР с директорите на областните дирекции от Южна България, което още продължава в Пловдив.

По данни на МВР към момента – 13 дни преди изборите – са получени 1094 сигнала за изборни нарушения, при 179 за същия период през 2024 г., което е увеличение с 511%.

„Образуваните досъдебни производства са 330 при 58 за предходния вот – ръст от около 470%. Задържаните лица са 188 при 35 преди година, а предупредителните протоколи по Закона за МВР са 2785 при 662 – увеличение с около 320%„, отчете главсекът.

Гл.ком. Кандев подчерта, че броят на специализираните полицейски операции е същият като при предходните избори – 173, но резултатите са „между четири и шест пъти по-добри“.

Бе уточнено, че част от задържаните лица са били арестувани за срок до 24 часа, като последващите мерки за неотклонение се определят от прокуратурата.

От Областната дирекция на МВР – Пловдив коментираха и случая с открит компютър със списъци и снимки на лични карти.

Директорът на пловдивската дирекция старши комисар Васил Костадинов припомни, че по случая са образувани девет досъдебни производства, а данните са изпратени към областните дирекции за проверки.

„Уведомена е и ЦИК за установяване дали лицата са упражнили правото си на глас„, допълни ст. ком. Костадинов.

Припомняме, че по казуса

По време на брифинга беше коментиран и случай с отнетата книжка на водача Явор Божанков, който не се е подчинил на полицейско разпореждане да спре за проверка.

„Автомобилът е бил дерегистриран, съставен е акт за установяване на административно нарушение, а материалите от тази преписка са изпратени в Софийска градска прокуратурата„, обяви минстър Емил Дечев.

Той подчерта, че казусът с книжката на Божанков е доказателство, че МВР не се влияе кой от коя партия е и няма двойно стандарти.

Целта на действията е гарантиране на прозрачността на изборния процес и няма да има различен подход спрямо политически лица или представители на партии, посочи още министър Дечев.

Накрая той призова прокурор Емилия Русинова да се държи сериозно с българските гражданите, благодарение на които тя всеки месец взима заплата над 5000 евро.

