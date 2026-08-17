МВР проверява връзки между обвиняемите за убийството на Георги и задържаните за „Кръв и чест“

Полицията допуска, че част от задържаните при акцията познават обвиняемите за смъртта на 37-годишния Георги Кузев, а един от задържаните е участник в побоя над непалските граждани

МВР проверява дали има връзки между задържаните при акцията срещу групата, свързвана с неонацистката организация „Кръв и чест“, и непълнолетните, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Това става ясно от думите на директора на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов след акцията, при която са задържани 18 души.

18 души от неонацистката „Кръв и чест“ са задържани в Пловдив

„От задържаните снощи лица няма лице, което да е присъствало при извършването на убийството на Младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма“, заявява Костадинов.

По думите му полицията вече проверява конкретни връзки между двете групи. На въпрос дали освен задържания, участвал в побоя над непалските граждани, някой от останалите 17 задържани познава обвиняемите за убийството, директорът на ОДМВР отговаря:

„Има такава вероятност. Те първо ще си изяснят тези неща. Все пак трябва да стане ясно, че разследването е на няколко часа.“

Това е нова линия в разследването, която полицията тепърва изяснява. Към момента няма данни някой от 18-те задържани да е участвал непосредствено в убийството на Георги.

Демерджиев за убийството на Младежкия хълм: И „Киберсигурност“ към ГДБОП работи по потресаващия случай

Един от задържаните е участник в побоя над непалските граждани

Сред задържаните при акцията е човек, когото полицията посочва като един от двамата извършители на побоя над двама непалски граждани в Пловдив.

„Едно от лицата, които задържахме, е единият от двамата извършители, нанесли побой на непалските граждани“, казва Костадинов.

Заедно с него са задържани неговият брат и баща му.

При разследването на убийството на Георги Кузев вече стана ясно, че полицията проверява средата и контактите около непълнолетните, които са били на Младежкия хълм във фаталната вечер.

Разследващи свързаха убийството от Младежкия с брутален побой над непалци през юли

Сега в тази картина се появява и групата, която според полицията се събира периодично в помещение край Младежкия хълм и е свързана с организацията „Кръв и чест“.

Полицията допуска, че групата може да е по-голяма

Акцията не приключва с 18-те задържани.

Костадинов допуска, че има и други хора, свързани с групата, които все още не са установени:

„Вероятно има и лица, които още не са били тук. Както казах, работата продължава и тепърва ще се установяват тези лица.“

Всички 18 души са задържани за 24 часа. Сред тях няма малолетни. Има едно 17-годишно лице, което през септември навършва 18 години. Има и три момичета.

По думите на директора на полицията задържаните са хора с различни професии и интереси, а сред тях има и ученици.

Какво общо има „Кръв и чест“

Според Костадинов идеологията на групата е неонацистка, а задържаните принадлежат към организацията „Кръв и чест“.

В помещението са открити предмети със свастики и други материали, които полицията свързва с определена идеология.

Клубът на „Кръв и чест“ в Пловдив е действал от две години

Разследването е в активна фаза. Извършват се претърсвания и изземвания и на други места, като предстои съдът да се произнесе по извършените процесуално-следствени действия.

„Относно убийството на Младежкия хълм, разследването продължава“, заявява Костадинов.

Дали ще бъдат повдигнати нови обвинения, предстои да решат наблюдаващите прокурори.

Какво е доказано и какво тепърва се проверява

Към този момент полицията прави ясно разграничение:

няма задържан от акцията, за когото да е установено, че е присъствал при убийството на Георги Кузев;

има свързани лица с хората, които са били на Младежкия хълм;

проверява се дали част от останалите 17 задържани познават обвиняемите за убийството;

един от задържаните е посочен като участник в побоя над непалските граждани;

разследването за убийството продължава и полицията не изключва нови обвинения.

Така седмица след убийството на Георги Кузев около случая продължават да се появяват нови пресечни точки между различни групи младежи и хора от една и съща среда.

Засега те са предмет на проверка, а не доказана връзка с убийството.

„Под тепето“ продължава да следи развитието по случая.

Очаквайте подробности.