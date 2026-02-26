Може ли детска площадка да се превърне в кален път и паркинг за автомобили? Да, възможно е, ако градът е Пловдив, а кварталът е „Смирненски“. Жители на улица „Авалига“ ни изпратиха снимки на това как леките коли в Пловдив се оказаха по-важни дори от децата ни.

Преди… … и сега

“ Срещу входа преди беше детска площадка с пейки (видно от Гугъл мапс). Покрай нея имаше тротоар, сега е кален път. След калта като изсъхне става прах и дишаме всички. Наясно сме, че в квартала има проблеми с местата за паркиране, но трябва ли те са се решава за сметка на децата ни?“, питат в сигнал до Под тепето жители на квартала.

Те подчертават, че сравнително голяма група от хора е с влошено качество на живот заради ситуацията на „Авалига“ и търсят отговори кой и защо допусна това.