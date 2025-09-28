Мотошествие почита загиналите на пътя

Мотошествие в памет на загиналите на пътя и в подкрепа на пострадалите мотористи ще се проведе в Пловдив днес. Колоната от мотористи ще тръгне от улица „Дилянка“ в 12 часа на обяд и ще премине през голяма част от града.

Събитието е под надслов „Пътят е, за да стигнем у дома“, като поетапно ще затваря за движение на автомобили бул. „България“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Васил Априлов“, бул. „България“, за да завърши отново на ул. „Дилянка“.

За сигурността на участниците и подпомагане на трафика ще се грижат полицейски екипи.

Шествието се организира от мотоклуб Vagabonds MC с подкрепата на пловдивските мото клубове. С проявата те ще изразят солидарност и подкрепа към пострадалите мотористи и техните семейства. Организаторите напомнят, че безопасността на пътя е изключително важна и призовават всички мотористи да пазят както себе си, така и останалите участници в движението.