Монтираха соларна пейка пред общината

Соларна пейка бе монтирана пред входа на кметството днес. Тя бе дарена на общината от представителство на чешката компания доставчик на ВЕИ решения Photomate България и бе инсталирана в самото сърце на града.

Съоръжението ще даде възможност на жителите и гостите на Пловдив да зареждат своите електронни устройства, с USB порт и безжично, използвайки енергия, генерирана изцяло от слънцето.

Photomate е водеща компания в областта на възобновяемите енергийни решения с дългогодишен опит в Централна и Източна Европа. В България дружеството развива активна дейност, свързана с доставка, консултиране и пуск в експлоатация на фотоволтаични системи за домакинства, бизнеси и публичния сектор, като насърчава устойчивото използване на енергия и намаляването на въглеродния отпечатък.

Дарението на соларната пейка е символичен, но значим жест към града – то не само улеснява ежедневието на хората, но и демонстрира на практика как иновативните зелени технологии могат да бъдат част от градската среда. Инициативата допринася за популяризирането на чистата енергия и устойчивия начин на живот, като показва, че компанията подкрепя града във въвеждането на модерни екологични решения.