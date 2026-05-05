Монтираха макет на купата на Джиро край Водната палата

Броим дните до Giro d’Italia
Пловдив влиза в последната права на подготовката за едно от най-големите спортни събития в света – Giro d’Italia. Символът на надпреварата вече е в града – впечатляващата купа бе монтирана на кръговото кръстовище при Водната палата. Тази сутрин общински служители озеленяваха и облагородяваха самото кръгово кръстовище, покрай което в неделя ще преминат световните звезди в колоезденето малко след старта на последния етап в България с финал в София.
„Ще го посрещнем подобаващо“, заяви кметът, който заедно със заместник-кмета по култура Пламен Панов и директора на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев проследи монтажа.
Тази седмица Пловдив посреща Giro d’Italia 2026 с рок концерт, шествия и светлинно шоу
Големият ден – 10 май
Кулминацията ще бъде на 10 май, когато градът ще се превърне в сцена на спорт и празник:
- Пъстро шествие ще тръгне от Римския стадион
- Официалният старт на състезанието ще бъде даден от площад „Централен“
- Хиляди ще се включат в традиционното велошествие с томбола и награди – 20 велосипеда и още десетки изненади
Ето кои улици и булеварди ще се затварят за Джирото
Култура, музика и вино
Паралелно със спортната програма, Пловдив ще предложи и богата културна афера:
- Концерт на „Фондацията“ на Античния театър със свободен вход
- Дефиле „Вино и гурме“ в Стария град
- DJ партита, арт инсталации и събития за всички възрасти
Пловдив порозовява за Giro d’Italia
Градът вече „кипи от живот“ в очакване на Джирото, което ще бъде гледано от милиони по света. Пловдив се готви не просто да бъде домакин, а да превърне събитието в истински празник за жители и гости.
Един коментар
Иначе пари в бюджета няма. Даааа