Монтираха макет на купата на Джиро край Водната палата

Броим дните до Giro d’Italia

Пловдив влиза в последната права на подготовката за едно от най-големите спортни събития в света – Giro d’Italia. Символът на надпреварата вече е в града – впечатляващата купа бе монтирана на кръговото кръстовище при Водната палата. Тази сутрин общински служители озеленяваха и облагородяваха самото кръгово кръстовище, покрай което в неделя ще преминат световните звезди в колоезденето малко след старта на последния етап в България с финал в София.

„Ще го посрещнем подобаващо“, заяви кметът, който заедно със заместник-кмета по култура Пламен Панов и директора на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев проследи монтажа.

Тази седмица Пловдив посреща Giro d’Italia 2026 с рок концерт, шествия и светлинно шоу

Големият ден – 10 май

Кулминацията ще бъде на 10 май, когато градът ще се превърне в сцена на спорт и празник:

Пъстро шествие ще тръгне от Римския стадион

Официалният старт на състезанието ще бъде даден от площад „Централен“

Хиляди ще се включат в традиционното велошествие с томбола и награди – 20 велосипеда и още десетки изненади

Ето кои улици и булеварди ще се затварят за Джирото

Култура, музика и вино

Паралелно със спортната програма, Пловдив ще предложи и богата културна афера:

Концерт на „Фондацията“ на Античния театър със свободен вход

Дефиле „Вино и гурме“ в Стария град

DJ партита, арт инсталации и събития за всички възрасти

Пловдив порозовява за Giro d’Italia

Градът вече „кипи от живот“ в очакване на Джирото, което ще бъде гледано от милиони по света. Пловдив се готви не просто да бъде домакин, а да превърне събитието в истински празник за жители и гости.

