Монтираха макет на купата на Джиро край Водната палата

09:06ч, вторник, 5 май, 2026
Броим дните до Giro d’Italia

Пловдив влиза в последната права на подготовката за едно от най-големите спортни събития в света – Giro d’Italia. Символът на надпреварата вече е в града – впечатляващата купа бе монтирана на кръговото кръстовище при Водната палата. Тази сутрин общински служители озеленяваха и облагородяваха самото кръгово кръстовище, покрай което в неделя ще преминат световните звезди в колоезденето малко след старта на последния етап в България с финал в София.

„Ще го посрещнем подобаващо“, заяви кметът, който заедно със заместник-кмета по култура Пламен Панов и директора на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев проследи монтажа.

Големият ден – 10 май

Кулминацията ще бъде на 10 май, когато градът ще се превърне в сцена на спорт и празник:

  • Пъстро шествие ще тръгне от Римския стадион
  • Официалният старт на състезанието ще бъде даден от площад „Централен“
  • Хиляди ще се включат в традиционното велошествие с томбола и награди – 20 велосипеда и още десетки изненади

Култура, музика и вино

Паралелно със спортната програма, Пловдив ще предложи и богата културна афера:

  • Концерт на „Фондацията“ на Античния театър със свободен вход
  • Дефиле „Вино и гурме“ в Стария град
  • DJ партита, арт инсталации и събития за всички възрасти

Градът вече „кипи от живот“ в очакване на Джирото, което ще бъде гледано от милиони по света. Пловдив се готви не просто да бъде домакин, а да превърне събитието в истински празник за жители и гости.

Снимки: Костадин Димитров – кметът на Пловдив

