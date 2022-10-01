АктуалноГрадътЗабавлениеНовиниСветска хроника
Пловдивският Моцарт и инфлацията
Инфлацията застигна най-популярният уличен музикант на Главната – Пловдивския Моцарт. Цигуларят Георги Димитров прилага нова стратегия за събиране на бакшиша от туристите и айлякчийте по ларгото.
Моцарт вече разполага по три купички за монети и банкноти, вместо една, или познатата триъгълна шапка от предишните години.
Новите съдове на музиканта са декорирани с ярки цветове, огромни пластмасови щипки и табелки, указващи за какво са предназначени събраните средства.
Кучето Бетовен отказа да позира за снимката днес пред репортера на Под тепето и се премести остреща.
На въпроса дали жена му знае за третата купичка, Моцарт отвърна „Тя ми направи табелките“.
