Десетки граждани поставиха въпроси към кмета на Пловдив по време на срещата за проекта за реконструкция и превръщане в пешеходна зона на ул. „Иван Вазов“. В залата на Техническия университет – филиал Пловдив се чуха питания за бъдещата организация на движението, достъпа до имотите, паркирането, съдбата на дърветата и отражението на промяната върху трафика в съседните улици.

Кметът съобщи, че ремонтът със сигурност започва на 1 декември, но увери гражданите, че на този етап все още не е ясно дали отсечката от Библиотеката до Партийния дом ще бъде пешеходна или ще е със споделено движение на автомобили и пешеходци. Това решение ще трябва да вземе местният парламент. Основната реконструкция на зоната обаче така или иначе започва.

Ремонтът на ул. „Иван Вазов“ влиза в изпълнение

Срещата, обявена от Общината като обсъждане на проекта, се проведе броени дни преди очаквания старт на строителните дейности. На нея присъстваха предимно жители на съседните на „Иван Вазов“ улици- „Г.М.Димитров“, „Кръстю Пастухов“, „Цанко Дюстабанов“, „Кра кра“, „Крали Марко“ и други. Живущите на самата „Иван Вазов“ бяха малцинство, но сякаш голяма част от тях бяха категорични- не искат автомобили, а в момента там е същински ад заради тях. Имаше и такива, които не знаеха без наличието на гаражи къде ще домуват автомобилите им и как ще стигат до имотите си. Отговор на този въпрос всъщност на този етап няма, но Костадин Димитров заяви, че ще се търси решение. Само 4 гаража има в отсечката, която ще бъде ремонтирана, а колите се паркират платено на самата улица. Въпросът е къде ще отидат те, ако тя стане пешеходна.

Хората от съседните улици пък заявиха, че настоящият проблем с автомобилите на „Иван Вазов“ ще се пренесе пред техните къщи с реорганизацията на движението и те няма да имат шанс да паркират пред собствеността си.

Всъщност малцина се интересуваха от проекта за същество с всичките му детайли. Противниците на идеята „Иван Вазов“ да е пешеходна подчертаха, че тротоарите и без това и сега са широки и че тям нямало нищо интересно, което да си струва затварянето й. Изтъкнаха, че в града имало достатъчно голяма пешеходна зона. Появиха се обаче и аргументи в обратната посока- имотите им щели значително да поскъпнат. Те дойдоха от привържениците на проекта за улица за хората, а не за леките коли.

„Не говорим за затварянето на „Иван Вазов“. Ще има боларди, които ще позволяват извънреден достъп при необходимост, но в проекта за пешеходна улица движение, такова каквото е в момента, няма да има. След това ще се преместим в Тютюневия град. Реорганизацията на движението пък ще стане по следния начин- „Г.М.Димитров“ остава еднопосочна, а „Цанко Дюстабанов“ става двупосочна и без възможност за паркиране. На „Авксентий Велешки“ и бул. „Христо Ботев“ пък ще има кръгово движение“, обясни кметът. Възнегодуваха живущите на „Цанко Дюстабанов“, които желаят да стигат да къщите си с личните си автомобили и там да ги спират. Хората от квартала се притесняват, че ще настане автомобилен хаос и ще трябва да променят ежедневието си.

„Започваме ремонта, а дали ще е пешеходна „Иван Вазов“ или не, ще реши Общински съвет“, подчерта кметът. Граждани изразиха становище, че това решение вече е взето и местният парламент ще гласувах в синхрон са намеренията на градската управа.

„Не искаме автомобили“, заяви пък жител на самата „Иван Вазов“, който подчерта, че е подал над 200 жалби за паркирани неправилно леко коли и хаос по улицата. „Искате това да се пренесе на нашите улици“, отговориха му хората от другата част на квартала. Стигна се и до повишаване на глас между самите граждани, които са на различно мнение, а кметът ги помоли да не се карат. Очевидният извод е, че консенсус по темата на този етап няма, трудно и ще има сред жителите на зоната.

Заговори се за буферни паркинги. На въпрос към кмета от жителка на „Цанко Дюстабанов“ как ще се прибира с пазара и детето си ако улицата стане двупосочна и паркирането на нея бъде забранено, Костадин Димитров отговори на шега: „Ако имате проблем с торбите от пазара- викнете ме, аз ще помогна“.

Самият проект обаче има няколкогодишна история – от първите публични дискусии през 2020 г. до изготвянето на техническата документация и избора на изпълнител. Това постави и основния въпрос в разговора: какво все още може да бъде променено и какви конкретни решения за живущите и бизнеса в района предстои да бъдат представени от администрацията?