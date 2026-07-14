Младежкият център на път да загуби Знака си за качество

Може ли Младежкият център в Пловдив от гордост за Община Пловдив да се превърне рязко в символ за лошо управление и съмнения за злоупотреби? Простият отговор на този въпрос е „Да“, а сложното идва след него- връщане на усвоени по проекти средства от градската хазна и отнемане на Знака за качество на Съвета на Европа за младежки центрове. Изводите за това как функционира това общинско предприятие ще направи тази седмица експертна комисия с представители на Програмния оператор по Финансовия механизъм на ЕИП, с чиито средства беше изграден комплексът и се финансира разширяване на дейността му в периода, както и представители на Секретариата на Съвета на Европа и Европейският ръководен комитет за младежта (CDEJ).

Те идват на задълбочена съвместна проверка на 16 и 17 юли, провокирана от сигнали срещу настоящото ръководство на центъра и начина, по който той се управлява. Експертите ще направят оценка на съответствието на младежкия център с критериите и изискванията на Знака за качество на Съвета на Европа за младежки центрове. Това включва установяване на евентуални нарушения в текущото качество на дейностите и управлението, които биха могли да доведат до отнемане или временно спиране на Знака за качество. Ще бъде оценено още наличието на нарушения в устойчивостта на проектите, чрез които е финансирано изграждането и последващото разширяване на дейностите на младежкия център, които биха могли да доведат до стартиране на административна процедура по възстановяване на получените средства по проектите.

Според наши източници сигналът е подаден до Министерството на образованието и науката от бивши служители на общинското предприятие. Има твърдения, че в Младежкия център не се осъществява никаква младежка дейност по същество, а комплексът по-скоро функционира като хотелска база, в която под наем се отдават и прилежащите спортни игрища. В коментарите към профила на комплекса в платформата Booking става пределно ясно какво по същество е той. „Добър хотел до гребния канал. Много възможности за разходки и спорт“, пише бивш гост в общинската база, изградена с пари от Европа за младежки дейности. Някои потребители на платформата за настаняване пък се жалват от високите цени на нощувката.

Питане по казуса до отправят до кмета Костадин Димитров и общинските съветници от Независими за Пловдив. Повод е именно проверката на Министерството на образованието и науката, Програмният оператор по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и представители на Съвета на Европа. С питането си общинските съветници настояват кметът да информира Общинския съвет какви са констатациите от извършените проверки, какви препоръки са отправени към Община Пловдив, какви мерки са предприети и съществува ли реален риск за общината. Поставен е и въпрос дали директорът на ОП „Младежки център“ Величка Лазарова, бивш кандидат за общински съветник от листата на Съединени за Пловдив на местните избори през 2023г., работи по втори трудов договор и на какво основание.

„Пловдив не може да си позволи да губи доверие, престиж и европейско финансиране заради лошо управление. Нашето задължение е да изясним фактите и да получим отговори на всички въпроси, които засягат обществения интерес“, заявява по темата Николай Гюров, председател на „Независими за Пловдив“.

„Нека излязат резултатите от проверката и конкретни данни от нея, за да коментирам темата. На този етап знам, че сигналът е от бивши служители на Младежки център- нещо, което се случва често в администрацията. Досега не са ме уведомявали за някакви конкретни проблеми там“, коментира пред Под тепето кметът Костадин Димитров.