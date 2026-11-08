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Младежи събраха 128 чувала боклук от река Марица

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:48ч, неделя, 8 ноември, 2026
1 249 Преди по-малко от минута

128 чувала с боклук събраха младежи в доброволческа акция в коритото на река Марица. В събитието се включиха общо 41 доброволци, които успяха да изчистят част от реката само за 2 часа на 7 ноември.

„Това е голяма крачка напред към осъществяването на целите, с които започнахме тази инициатива, а именно – участието на 500 души в нашите събития и 350 събрани торби с боклук“, споделят във фейсбук страницата си доброволците от групата Ploffdiv.

Те изкараха всякакъв вид боклуци от коритото, като най-интересните бяха големи автомобилни гуми, както и тротинетка.

Акциите им ще продължат и в следващи дни, споделят още те.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:48ч, неделя, 8 ноември, 2026
1 249 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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