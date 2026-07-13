Митрополията зазида „Светлината през вековете“ към храма Св. Марина
Няма място за естествена светлина във вековния храм „Св. Марина“. Един от оригиналните прозорци в свещената за всеки православен християнин посока на изток е зазидан от няколко дни, пише в сигнал до „Под тепето“ наш читател. Централният четирилистен отвор над олтарната абсида вече е затворен с фалшиво изображение в псевдо-средновековен стил на „Старозаветната троица“.
Поредното съсипване на автентичния културен паметник иронично съвпада със своеобразно честване на годишнината от унищожения храм, на който през годините бяха заменени стенописите, украса в двора, автентичната порта и още куп други оригинални елементи. Под почти подигравателното към вярващите име „Светлината през вековете“ ще се отбележи 170-ата годишнина на храма, от който вече не е останало почти нищо в тези 170 години, включително и автентична светлина.
Автентичният четирилистен прозорец иначе е част от оригиналния почерк на майсторите от Брациговската школа, издигнали храма през 50-те години на XIX век – по идентичен начин те са подходили и към западната фасада с четирилистен прозорец и два елипсовидни от двете му страни. По подобен начин са решени още няколко храма в региона от тези майстори. За съжаление тяхното творчество систематично се унищожава през годините, а реакциите (или понякога – бездействието) на Министерство на културата и институциите, свързани с опазването на паметници на културата нямат ефект – въпреки глобите, автентичността на храма изчезва.
2 коментари
Женя Петкова яко взима пари с гр. договори от църквата и после …делба
Пловдивчани,кога ще се усетите,че ще ви сготвят на католици!Четирилистната детелина не е ли символ на православния кръст?След още някое десетилетие и подобни ремонтчета, по нищо няма да си личи ,че това е православен храм и ще се обезличи, като такъв!На мен лично ,не ми е безразлично,защото това е светицата на майчиния ми род.Това ,че храма се обезличава, е по-малкото зло!За мен, целта е да заличат съзнанието ни на православни лека полека!