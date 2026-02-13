В световната история съществуват няколко знакови случая подбни на Петрохан, които споделят поразителни прилики с тези обстоятелства

Проучване на Под тепето показва съществуването на подобни случаи по света в контекста на секти, паравоенни общности и мистерии в планината

Случаят „Петрохан“ не е прецедент в човешката история, той се вписва в по-широк международен контекст от трагедии, възникнали в изолирани райони, където харизматични лидери, затворени общности и отслабен държавен контрол създават паралелни правила на живот.

Секти в изолирани райони

Един от най-често правените исторически паралели е с Орденът на Слънчевия храм, действащ в Швейцария, Франция и Канада. Между 1994 и 1997 г. десетки членове на езотеричната група са открити мъртви в опожарени хижи и планински имоти – смесица от масови самоубийства и убийства, обяснявани като „преход към по-висше измерение“.

Сходна по мащаб трагедия беляза и Кения. През 2023–2024 г. в отдалечена горска зона бяха открити над 400 тела, свързани със сектата Шакахола. Лидерът ѝ насърчавал последователите си към гладуване и пълна изолация от обществото – модел, който напомня на версиите за „зона на страх“ и строг вътрешен контрол в Петрохан.

Паравоенни структури и „държава в държавата“

Международната история познава и случаи, в които религиозни или идеологически общности се превръщат във военизирани формации. Такъв е конфликтът през 1993 г. в Уейко, Тексас, между федералните власти и сектата Branch Davidians, завършил с пожар и десетки жертви. Драмата е определена като „един от най-кървавите инциденти в американската история“. Сектата е основана от българския емигрант Виктор Хутев. Според властите групата трупа незаконно оръжие и функционира като самостоятелна, въоръжена общност.

В Латинска Америка случаят с Colonia Dignidad в Чили остава символ на десетилетия безконтролна власт, систематично насилие и предполагаем политически чадър. Изолираната германска колония функционира като затворена система със собствени правила и паравоенни характеристики.

Мистериозни смъртни случаи в планината

Медийното определение на „Петрохан“ като „българския Twin Peaks“ поставя драмата и в категорията на мистериите, случили се далеч от общественото око.

Трагедията при Проходът Дятлов от 1959 г, когато в Урал са открити безжизнените тела на деветима младежи, полуголи и с необясними травми, остава емблема на необяснима групова смърт в сурови планински условия, породила десетки теории за военни експерименти и прикриване на информация.

Сходна по загадъчност е стрелбата край Chevaline във Френските Алпи през 2012 г., при която британско семейство и велосипедист бяха убити на изолиран горски път. Разследването и до днес не дава окончателен отговор.

Общото между тези случаи е комбинацията от изолация, ограничен институционален контрол и възможност малки групи да създадат собствена система на власт и зависимости.

Световните медии: от локален инцидент до „безпрецедентна мистерия“

Ако първоначално (до 10-11 февруари) „Петрохан“ беше отразяван основно от български и регионални англоезични медии, то през последните дни темата вече е във фокуса на най-големите международни редакции.

BBC News описва случая като „безпрецедентен за България“, проследявайки хронологията – от тримата мъже, открити в хижата, до последвалото намиране на още двама мъже и 15-годишно момче в кемпер край връх Околчица.

The Guardian акцентира върху резултатите от аутопсиите и версията за „две убийства и едно самоубийство“ във втория епизод, цитирайки прокуратурата и подчертавайки сложността на разследването.

Reuters поставя акцент върху възможната „затворена общност с елементи на секта“, като обръща внимание на откритата религиозна литература и предполагаеми ритуални практики.

Balkan Insight разглежда профила на групата като неправителствена организация за опазване на природата, функционирала с характеристики на военизирана структура – с термокамери, сензори и дронове за десетки хиляди левове.

Паралелът със сериала Twin Peaks – цитиран и от чуждите агенции чрез изказване на главния прокурор – допълнително подхранва международния интерес.

За световната аудитория „Петрохан“ вече не е просто криминален инцидент в Източна Европа, а многопластов казус, съчетаващ секта, паравоенна организация, институционални въпроси и силно медийно напрежение.