Министърът на културата откри учебната година в пловдивските училища по изкуства

„50 години „Сценични кадри“ и 80 години НУМТИ „Добрин Петков“ събраха ученици, учители и гости за празничния 15 септември

Юбилейно начало на учебната година за училищата по изкуства в града под тепетата. Министърът на културата Мариан Бачев даде старт на учебната 2025/2026 в Сценични кадри и Музикалното

С тържествена програма, музика и танци Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив посрещна новата учебна година и отбеляза своя 50-годишен юбилей. Със специално обръщение дванадесетокласници приветстваха осмокласниците, като символично предадоха наследството на гимназията.

„Чувствайте се специални, защото имате привилегията да учите в една гимназия за изкуства, където петте години текат по друг начин. Уважавайте учителите си, защото те ви посрещат като ученици, а ви изпращат като добри и умни хора“, каза Рада, ученичка от 12. клас.

Министърът на културата Мариан Бачев присъства на тържеството и подчерта значението на училището за младите творци:

„Сега разбирам защо е толкова важно това училище. То е мястото, където се ражда всичко, което кара актьора да се чувства добре.“

Той даде и два съвета на бъдещите артисти: да използват разумно възможностите на изкуствения интелект и да търсят своята уникалност, защото „най-пагубното за твореца е изречението „може и така“.

Заместник-кметът по култура Пламен Панов поздрави учениците, припомняйки, че думата „наследство“ символизира традициите и успехите, изграждани през половин век. От името на Общинския съвет поздрав отправи Иван Пенков, член на комисията по култура.

Директорът Николай Томов пожела на всички ученици „да вървят с гордо вдигната глава и да летят смело“, като подчерта, че завършващият випуск бележи края на първите 50 години на училището, а новоприетите осмокласници поставят началото на следващите.

Церемонията завърши с връчване на наградата „Най-добър ученик“ на Калина Кильовска, биене на първия звънец и традиционното поливане с вода за късмет.

По-късно министърът Бачев беше гост и на тържеството в Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, което тази година чества своя 80-годишен юбилей.

Той поздрави учениците, учителите и родителите, които насочват децата си към изкуствата още от най-ранна възраст:

„Не случайно училищата по изкуства са едни от най-желаните – не само защото Министерството на културата ги подкрепя, а защото те продължават да се доказват като извор на талант и вдъхновение и добавена стойност в живота ни.“

Министърът удари първия звънец, с което официално постави началото на новата учебна година и в музикалното училище.

Тази вечер от 19 часа на Античния театър в Пловдив ще бъде официално открита и академичната година в АМТИИ, където също се очаква да присъства министър Бачев.