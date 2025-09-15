Залата ще се възстановява поетапно и възможно най-бързо с фокус върху интересите на културата, въпреки дългогодишните забавяния и административните спорове между проектант и строител, министърът пое ангажимент за довършване на възстановяването ѝ

Проблемът с ремонта на Концертната зала в Пловдив е дългогодишен, но всичко, което зависи от Министерството на културата, ще бъде направено. Това заяви министърът на културата Мариан Бачев пред журналисти в града, където днес откри учебната година в пловдивските училища по изкуства.

„На първо време трябва да се разберат строителят и проектантите. Те имат вътрешен проблем, който трябва да решат помежду си, а след това ще се вземат необходимите мерки, които зависят от Министерството на културата“, добави той.

Министърът уточни, че може да посредничи като ръководител на министерството, но не е адвокат на архитекти или проектанти, тъй като основната му задача е да защитава интересите на държавата и културата.

„Разбрах, че нещата не се случват толкова бързо, колкото ми се иска. Забелязвам и други интереси – не бизнес, а процедурни – при организирането на демонтирането на сградата. Проблемите са основно административни, но предполага се, че има и финансови противоречия между двете страни“, обясни Бачев.

Той подчерта значението на залата за културния живот на Пловдив и личната си връзка с нея:

„Много е важно Концертната зала да функционира. Преди години съм играл там „Човекът от Ламанша“. Тогава залата изглеждаше ужасяващо и дори отговаряше на сюжета на пиесата. Ще направя всичко възможно ремонтът да се случи поетапно и възможно най-бързо.“