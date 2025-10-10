Медици от УМБАЛ „Пловдив“ не отстъпват

Продължават с протестите и настояват за среща със здравния министър, както и оставането на д-р Динчо Генев
„Ще протестираме, докато ни чуят.“ Персоналът готви нова подписка в защита на директора
Протестите на медиците от УМБАЛ „Пловдив“ продължават. Лекари, медицински сестри и служители от болницата отново излязоха пред лечебното заведение тази сутрин, настоявайки за оставането на досегашния директор д-р Динчо Генев и за среща със здравния министър д-р Силви Кирилов.
„Искаме министърът лично да дойде в болницата, да застане пред нас и да обясни защо се сменя ръководство, което доказа, че работи успешно“, заяви една от протестиращите медицински сестри.
Както Под тепето ви съобщи, протестът стартира в четвъртък – Персоналът на УМБАЛ „Пловдив“: Искаме си директора. Повод за недоволството стана решението на Министерството на здравеопазването да назначи за нов изпълнителен директор д-р Йовко Червенков, след проведен конкурс. Медиците твърдят, че в условията на конкурса не е било изисквано доказан управленски опит, което според тях подкопава доверието в процедурата.
„Ние не сме против промяната, ако тя е обоснована и справедлива. Но в случая няма никакво логично обяснение защо човек, под чието ръководство болницата се стабилизира, трябва да бъде отстранен“, каза лекар от вътрешно отделение.
Персоналът на УМБАЛ „Пловдив“ вече е внесъл в Министерството на здравеопазването подписка от 36 листа, подкрепяща д-р Генев. Днес протестиращите обявиха, че ще подготвят нова подписка и ще продължат с демонстрациите и през следващата седмица.
„Това не е просто смяна на директор – това е посегателство срещу екип, който изгради стабилност и доверие в болницата. Ще отстояваме позицията си докрай“, каза представител на лекарския колектив.
И днес д-р Йовко Червенков не се появи в болницата, казаха протестиращите. Отсъствието му допълнително засили напрежението сред персонала, който настоява за ясен отговор от здравното министерство в най-кратък срок.
В болницата работят близо 900 души, а протестиращите подчертават, че при управлението на д-р Генев лечебното заведение е постигнало високи финансови резултати и добра организация на работа.
Инспирирани протести от д-р Генев!
Без чест и достойнство,заложил е болницата!
Човек трябва достойно да губи!
Когато дойде в болницата, също никой не го познаваше,а сега със зъби и
Нокти,не пуска властта ,защо ли???
Ние протестиращи,но и работим?!
И как става,тогава излиза,че има излишен пе.рсонал. Защо д-р Генев не излезе да говори,защо се крие зад гърба на лекарите?
Няма ли органи в тази държава, които да проверят доходите и придобивките на въпросната адвокат Емилия Петрова. Само от болницата се твърди, че е взела над един милион. Ами това е направо грях и срамота. Та това е болница, където има отделения в които те е гнус да влезеш, а те давали парите на Петрова. Как може!!!
Сега вече се обяснава как е построен палата й в село Гълъбово.
Протестите са инспирирани и организирани от адвокат Емилия Петрова, която само за последните десет години е прибрала под формата на договори и хонорари НАД ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА от здравното заведение. Интересно тези скромни лекари и служители, които и се връзват на манипулациите й, дали знаят това. Това трябва да разследва новият директор на първо място.