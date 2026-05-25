МБАЛ „Св. Мина“ на ръба: Общинската болница в Пловдив с над 4,5 млн. лв. натрупани загуби и риск за бъдещето си

Одитор поставя под съмнение способността на лечебното заведение да продължи като „действащо предприятие“. Без спешна намеса от Община Пловдив болницата е изправена пред ликвиден колапс

Една от най-старите общински болници в Пловдив – МБАЛ „Св. Мина“, е изправена пред сериозен риск за бъдещото си съществуване. Това показва финансовият отчет на лечебното заведение за 2025 г., който ще бъде разгледан от Общинския съвет заедно с предложението за техническо превалутиране на капитала заради въвеждането на еврото.

Документите разкриват картина на дълбока финансова нестабилност, характеризираща се с хронични загуби, критичен недостиг на ликвидност и практически изчерпан собствен капитал. Одиторът на дружеството дори поставя под сериозно съмнение способността на болницата да продължи да функционира като „действащо предприятие“ без директна подкрепа от Община Пловдив.

Загуба от над 715 хил. лева само за година

За 2025 година МБАЛ „Св. Мина“ отчита нетна загуба от 715 550 лева, при оперативни приходи от 8,323 млн. лева и разходи в размер на 9,036 млн. лева.

Най-сериозният проблем остава разходната структура на болницата. Разходите за персонал възлизат на 7,064 млн. лева, което представлява над 78% от всички разходи и близо 91% от приходите от медицинска дейност. Това практически означава, че почти всички постъпления от лечение и здравни услуги отиват за заплати и осигуровки, без да остават достатъчно средства за консумативи, оборудване и поддръжка.

Натрупан дефицит от над 4,5 млн. лева

Още по-тревожна е картината на собствения капитал. Болницата има записан капитал от 4,204 млн. лева, но натрупаните загуби от предходни години и текущият дефицит вече достигат 4,524 млн. лева.

Това означава, че общият размер на загубите вече надвишава капитала на дружеството, а реалният собствен капитал е спаднал до едва 840 хил. лева – състояние, което финансовите анализатори определят като „техническа декапитализация4.

Болницата разполага с едва 61 хил. лева в наличност

Най-острият проблем пред лечебното заведение е ликвидността. Към края на 2025 г. МБАЛ „Св. Мина“ разполага с едва 61 хил. лева парични средства, докато текущите ѝ задължения възлизат на 1,581 млн. лева.

От тях:

611 хил. лева са задължения към персонала;

са задължения към персонала; 222 хил. лева – към доставчици;

– към доставчици; 187 хил. лева – към осигурителни институции;

– към осигурителни институции; 106 хил. лева – данъчни задължения.

Нетният оборотен капитал е минус 887 хил. лева, което е ясен сигнал за оперативна неплатежоспособност и невъзможност болницата самостоятелно да обслужва текущите си ангажименти.

Одитор: съществува риск за „действащото предприятие“

В одиторския доклад регистрираният одитор Марияна Гешева изрично предупреждава, че натрупаните загуби и ликвидните проблеми създават съществена несигурност относно способността на болницата да продължи дейността си.

Допълнителен фактор е и фактът, че МБАЛ „Св. Мина“ е предприятие-майка на „МЦ VI – Пловдив“, което означава, че нестабилността на болницата може да има отражение и върху дъщерната структура.

Спасението зависи от Община Пловдив

Паралелно с финансовия отчет Общинският съвет ще разгледа и техническо превалутиране на капитала на болницата в евро, като новият му размер се предлага да бъде 2 149 246,10 евро. Това обаче е административна мярка и не решава реалните финансови проблеми.

Финансовият анализ препоръчва спешен оздравителен план, включващ покриване на натрупаните загуби, капиталова подкрепа и сериозно преструктуриране на разходите.

Без такава намеса от страна на Община Пловдив, бъдещето на МБАЛ „Св. Мина“ остава под въпрос, а с него и сигурността на медицинската помощ, която болницата осигурява на хиляди пловдивчани.



