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Мъж преби до смърт половинката си в Карлово

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:29ч, вторник, 14 юли, 2026
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труп

52-годишен мъж преби до смърт половинката си в Карлово след употреба на алкохол и в условията на домашно насилие. Окръжна прокуратура-Пловдив го привлече като обвиняем умишлено убийство на 53-годишната жена.

Установено е, че мъжът и пострадалата живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово. На 12 юли двамата били в дома си, като между тях възникнал скандал. Впоследствие мъжът нанесъл побой на жената, в резултат на което тя е починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като е назначена съдебномедицинска експертиза за установяване на причините за смъртта.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Утре Окръжна прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.   

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:29ч, вторник, 14 юли, 2026
1 184 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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