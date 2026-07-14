52-годишен мъж преби до смърт половинката си в Карлово след употреба на алкохол и в условията на домашно насилие. Окръжна прокуратура-Пловдив го привлече като обвиняем умишлено убийство на 53-годишната жена.

Установено е, че мъжът и пострадалата живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово. На 12 юли двамата били в дома си, като между тях възникнал скандал. Впоследствие мъжът нанесъл побой на жената, в резултат на което тя е починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като е назначена съдебномедицинска експертиза за установяване на причините за смъртта.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Утре Окръжна прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.