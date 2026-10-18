Марио Савчев е носителят на Голямата награда от XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ за стихосбирката си „Вселената в очите ти“. Тъй като той не присъства лично на тържествената церемония, проведена в книжарница „Хеликон“ – Пловдив, своята грамота и парична сума в размер на 1050 € той ще получи в следващите дни.
Марио Савчев е възпитаник на 91. Немска езикова гимназия в София. Чете на пет езика, но пише поезия само на български. През 2019 г. заминава за Ерланген, Германия, където придобива бакалавърска степен по история на изкуството. От 2021 г. работи в Института по история на изкуството към Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, а от 2023 г. следва и медицина в същия университет.
Авторът е носител на редица поетични отличия. През 2024 г. спечели Голямата награда в десетото издание на Националния литературен конкурс „Море“ – Бургас, благодарение на която издаде дебютната си стихосбирка „Вселената в очите ти“. През март 2026 г. на Националния конкурс за поетична книга „Христо Фотев“ същата книга бе сред петте номинации и бе удостоена със съпътстващо отличие.
Не успя да присъства и младата поетеса Теодора Сукарева, която стана носител на едната поощрителна награда. В момента тя е в Тетово, Северна Македония, на юбилейното XXX издание на Международния поетичен фестивал „Дните на Наим“ (Ditët e Naimit) – събитие, което тази година отбелязва и 180 години от рождението на големия албански поет Наим Фрашъри.
Водещ на церемонията на XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ бе поетът, писател, драматург и носител на награда „Пловдив“ Недялко Славов, който председателстваше и журито. Заедно с него в оценяването на постъпилите книги участваха поетесите Аксиния Михайлова и Димана Йорданова, които споделиха пред присъстващите свои мисли за журирането и съвременното поетическо творчество.
Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов, директорът на БНР Радио Пловдив Чавдар Каришев, Людмила Църцева, актьорът Стефан Попов, както и много приятели и почитатели на поезията.
Вълнуващ акцент в програмата на вечерта бе краткият поетичен рецитал на актьора от Драматичен театър – Пловдив Стефан Попов, който изпълни знакови стихове на Добромир Тонев. Свои творби пред публиката прочетоха и самите наградени автори.
Победители в XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“2026:
- Голяма награда на Община Пловдив (грамота и 1050 €): Марио Савчев за книгата „Вселената в очите ти“
- Две поощрителни награди на Община Пловдив (грамота и по 260 €):
- Денис Олегов за книгата „Оправдание за съществуване“
- Теодора Сукарева за книгата „Тя беше там“
- Поощрителна награда от БНР – Радио Пловдив: Калоян Христов за книгата „Апология на сетивността“
- Поощрителна награда от Тони Симидчиева (председател на Регионалната занаятчийска камара – Пловдив): Илиана Елдърова за книгата „Хронофобия“
Един коментар
Congratulations to Mario Savchev on receiving the „Dobromir Tonev“ poetry award! This recognition underscores the importance of nurturing poetic voices in our cultural landscape. It’s also interesting how art, like the community fostered by Skribbl IO, can serve as a platform for creativity and connection between diverse expressions.