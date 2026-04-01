Институциите в града масово пренебрегват съществуването на защитена местност за малкия корморан в новия квартал Марица-Север

Скритата екологична дилема: Отговорни институции пренебрегват при проверки и доклади част от защитените зони в и около реката

Докладът на РДНСК за строежа край „Марица Гардънс“ посочва, че имотите не попадат в границите на защитени територии по Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Река Марица“ (BG0000578). Отделно, РИОСВ-Пловдив е издал положително становище, като отчита, че имотът представлява урбанизирана територия и инвестиционният проект не променя предназначението и начина на ползване на терена.

Пропуснатият детайл: „Нощувка на малък корморан – Пловдив“

Въпреки че зоната „Река Марица“ попада в обхвата на проекта, докладът на РДНСК не споменава друга защитена зона, която обхваща поречието на река Марица и е от критично значение за опазването на малкия корморан (Microcarbo pygmeus).

Защитената местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив"

е създадена през 2006 г. по предложение на сдружение „Зелени Балкани“. Обхваща ключови части от поречието на Марица в рамките на Пловдив и е част от по-голямата Натура 2000 зона „Марица-Пловдив“.

Площта ѝ е 82,09 хектара и включва речни острови, върби, елши и тополи – основно място за нощувка на хиляди малки корморани през зимата.

Дейности като строителство, сеч, лов или безпокойство на птиците са забранени.

Началото на тази местност буквално застава до спорния парцел, на който се строи, но в анализа на РДНСК този детайл липсва.

Исторически контекст

През октомври 2010 г. ОбС гласува със дълго забавяне на Утвърждаването на ПУП-ПУР на жилищен парк „Марица – Север“ заради необходимите съгласувателни процедури с централните и териториалните администрации, както и експлоатационни дружества. Част от причината беше наличието на санитарно-охранителни зони на помпена станция „Север-1“ и съседството с екологично чувствителните поречия на Марица, включително зоните Натура 2000 за птици и хабитати, за да се създаде крайречен биокоридор в новия жилищен парк „Марица-север“. В това решение се казва, че: „Ha бaзaтa нa cтaнoвищeтo нa PИOCB пo eĸoлoгичнaтa oцeнĸa и peшeниeтo й пo oцeнĸaтa зa cъвмecтимocт в oбxвaтa нa ΠУΠ-ΠУP пo ceвepния бpяг нa p. Mapицa e oфopмeнa 50 м бyфepнa зoнa, пpeдcтaвлявaщa cвoeoбpaзeн биoĸopидop, в ĸoйтo ce дoпycĸa oзeлeнявaнe caмo c ecтecтвeни зa peĸaтa и цeлeви зa зaщитeнaтa зoнa pacтeния, a cтpoитeлcтвoтo e oгpaничeнo в paмĸитe нa чл. 32 oт Hapeдбa №7 cлeд пoлoжитeлнo cтaнoвищe oт PИOCB.

B тoзи зeлeн пoяc e вĸлючeнa и пpeдвидeнaтa в плaнa ĸpaйpeчнa yлицa c шиpинa нa пpoфилa 17 м.„

Контрастът между институциите

РДНСК (доклад) : фокусира се върху формалната законосъобразност и урбанизирания характер на имотите, пропуска значението на „Нощувка на малък корморан“.

: фокусира се върху формалната законосъобразност и урбанизирания характер на имотите, пропуска значението на „Нощувка на малък корморан“. Район „Северен“ : разпространява кратко „Становище на РДНСК“, което изцяло защитава строежа и преформулира биокоридора като функция, без да отчита пропуснатите екологични нюанси.

: разпространява кратко „Становище на РДНСК“, което изцяло защитава строежа и преформулира биокоридора като функция, без да отчита пропуснатите екологични нюанси. Централна община и природозащитни организации: алармират за пропуски и потенциални вреди за защитените видове.

Защо е важно

Докладът на РДНСК и последвалата защита от район „Северен“ създават впечатление за пълна законосъобразност, но пренебрегват реални екологични ограничения, наложени от Натура 2000 и местната защитена територия за малкия корморан. Така строежът не просто се оспорва на административно ниво, а попада в критично важна екологична зона, чието значение за биологичното разнообразие е законово регламентирано и международно признато.

Снимка на корицата: lifesafegridforburgas