Малкият корморан влиза в битката срещу строежите край Марица
Институциите в града масово пренебрегват съществуването на защитена местност за малкия корморан в новия квартал Марица-Север
Скритата екологична дилема: Отговорни институции пренебрегват при проверки и доклади част от защитените зони в и около реката
Докладът на РДНСК за строежа край „Марица Гардънс“ посочва, че имотите не попадат в границите на защитени територии по Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Река Марица“ (BG0000578). Отделно, РИОСВ-Пловдив е издал положително становище, като отчита, че имотът представлява урбанизирана територия и инвестиционният проект не променя предназначението и начина на ползване на терена.
Пропуснатият детайл: „Нощувка на малък корморан – Пловдив“
Въпреки че зоната „Река Марица“ попада в обхвата на проекта, докладът на РДНСК не споменава друга защитена зона, която обхваща поречието на река Марица и е от критично значение за опазването на малкия корморан (Microcarbo pygmeus).
- Защитената местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив“ е създадена през 2006 г. по предложение на сдружение „Зелени Балкани“.
- Обхваща ключови части от поречието на Марица в рамките на Пловдив и е част от по-голямата Натура 2000 зона „Марица-Пловдив“.
- Площта ѝ е 82,09 хектара и включва речни острови, върби, елши и тополи – основно място за нощувка на хиляди малки корморани през зимата.
- Дейности като строителство, сеч, лов или безпокойство на птиците са забранени.
Началото на тази местност буквално застава до спорния парцел, на който се строи, но в анализа на РДНСК този детайл липсва.
Исторически контекст
През октомври 2010 г. ОбС гласува със дълго забавяне на Утвърждаването на ПУП-ПУР на жилищен парк „Марица – Север“ заради необходимите съгласувателни процедури с централните и териториалните администрации, както и експлоатационни дружества. Част от причината беше наличието на санитарно-охранителни зони на помпена станция „Север-1“ и съседството с екологично чувствителните поречия на Марица, включително зоните Натура 2000 за птици и хабитати, за да се създаде крайречен биокоридор в новия жилищен парк „Марица-север“. В това решение се казва, че: „Ha бaзaтa нa cтaнoвищeтo нa PИOCB пo eĸoлoгичнaтa oцeнĸa и peшeниeтo й пo oцeнĸaтa зa cъвмecтимocт в oбxвaтa нa ΠУΠ-ΠУP пo ceвepния бpяг нa p. Mapицa e oфopмeнa 50 м бyфepнa зoнa, пpeдcтaвлявaщa cвoeoбpaзeн биoĸopидop, в ĸoйтo ce дoпycĸa oзeлeнявaнe caмo c ecтecтвeни зa peĸaтa и цeлeви зa зaщитeнaтa зoнa pacтeния, a cтpoитeлcтвoтo e oгpaничeнo в paмĸитe нa чл. 32 oт Hapeдбa №7 cлeд пoлoжитeлнo cтaнoвищe oт PИOCB.
B тoзи зeлeн пoяc e вĸлючeнa и пpeдвидeнaтa в плaнa ĸpaйpeчнa yлицa c шиpинa нa пpoфилa 17 м.„
Контрастът между институциите
- РДНСК (доклад): фокусира се върху формалната законосъобразност и урбанизирания характер на имотите, пропуска значението на „Нощувка на малък корморан“.
- Район „Северен“: разпространява кратко „Становище на РДНСК“, което изцяло защитава строежа и преформулира биокоридора като функция, без да отчита пропуснатите екологични нюанси.
- Централна община и природозащитни организации: алармират за пропуски и потенциални вреди за защитените видове.
Защо е важно
Докладът на РДНСК и последвалата защита от район „Северен“ създават впечатление за пълна законосъобразност, но пренебрегват реални екологични ограничения, наложени от Натура 2000 и местната защитена територия за малкия корморан. Така строежът не просто се оспорва на административно ниво, а попада в критично важна екологична зона, чието значение за биологичното разнообразие е законово регламентирано и международно признато.
Снимка на корицата: lifesafegridforburgas
Малкият корморан срещу големите хищници.
Дръжте големия корморан
Като за 1-ви април статията е успешна
Инж. НиколоФ …ясно е , че сте от заинтересованата страна.Освен съветник на г-жата от РДНСК , да и пишете отговпроте заедно с на г-жа Рамона таткото, сте и биолог явно.