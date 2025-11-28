АктуалноГрадътКварталиНовини

Малките радости: Завършиха два нови спортни къта в „Южен“

08:15ч, петък, 28 ноември, 2025
1 126 Преди по-малко от минута

Две нови подобрения по програмата „Чиста околна среда 2025“ радват живеещите в Кючука

За две нови подобрения на градската среда – места, в които хората се срещат, спортуват, играят и изграждат общност, съобщи кметът на район Южен Атанас Кунчев.

Първото обновяване е в парк „Кронщад“, където старото фитнес пространство на открито е подменено с модерно комбинирано съоръжение за тренировки. Новите уреди дават възможност за разнообразни упражнения – от силови до кардио тренировки.

Втората новост е ново футболно игрище, изградено между улиците „Чипровец“ и „Николай Коперник“ в междублоковото пространство. Мястото беше дълго време неизползвана зона, а сега се превръща в притегателен център за децата и младежите от квартала.

Двата проекта, финансирани от ПУДООС, вече са напълно завършени и достъпни за гражданите.

