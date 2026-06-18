Започва изграждане на нов 600-метров тротоар в район „Южен“ в Пловдив

Жителите поставят въпроси за още инфраструктура

В район „Южен“ в Пловдив започна изграждането на нов 600-метров тротоар по ул. „Димитър Талев“, съобщи кметът на района Атанас Кунчев.

Проектът ще осигури нова пешеходна връзка, която свързва новите жилищни зони зад Овощарския институт със съществуващата инфраструктура в по-старата част на района.

Според администрацията целта е да се подобри безопасността и удобството при придвижване, особено за пешеходци и родители с малки деца.

Под публикацията на районния кмет в социалната мрежа обаче се появиха множество коментари от жители, които подкрепят инициативата, но и поставят допълнителни въпроси за състоянието на инфраструктурата в района. Част от гражданите настояват за почистване и подрязване на растителност, която според тях затруднява движението и създава опасни ситуации.

Други посочват липсата на пешеходни връзки и тротоари в ключови зони като бул. „Александър Стамболийски“, както и в районите около кв. „Беломорски“ и Остромила. В коментарите се поставят въпроси и за липсваща инфраструктура около нови жилищни комплекси, включително тротоари, осветление и спирки на градския транспорт.

Жители на района настояват също за по-бързо изграждане на пешеходни връзки около училища и междублокови пространства, както и за подобряване на условията около спирките на автобусни линии, използвани ежедневно от ученици и работещи.

Темата за инфраструктурата в „Южен“ продължава да предизвиква обществен интерес на фона на бързото застрояване в района. Още по темата четете в статията Новото лице на Пловдив: строителен бум, скъпи имоти и квартали, които растат по-бързо от инфраструктурата.